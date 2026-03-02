Mica Viciconte, polémica sobre el cumpleaños de 15 de Allegra Cubero: "Cumplir la palabra..."

Y agregó que “estoy presente porque soy parte de esta familia y también de la organización de este día tan especial. A algunos les molesta, pero acompañar y cumplir la palabra también es parte de educar”.

La situación no tardó en replicarse en redes sociales, donde los usuarios se dividieron entre quienes respaldaron su postura y quienes cuestionaron la exposición del conflicto en el ámbito mediático.

Mientras tanto, el tema continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo, sumando un nuevo capítulo a una historia que, cada tanto, vuelve a instalarse en la agenda pública.