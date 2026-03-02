Mica Viciconte, polémica sobre el cumpleaños de 15 de Allegra Cubero: "Cumplir la palabra..."
La panelista fue tajante al referirse a la organización del festejo y recordó su firme decisión de no compartir el evento si estaba presente Nicole.
El fin de semana, Nicole Neumann reunió a familiares y amigos para celebrar los 15 años de su hija Allegra Cubero. La fiesta se realizó al aire libre y contó con la presencia del círculo íntimo y compañeros de la adolescente, en un clima relajado y festivo.
Luego de que las imágenes del cumpleaños comenzaran a circular, surgió una pregunta inevitable: qué ocurrirá con la celebración que, según lo pactado anteriormente, estaría a cargo de Fabián Cubero. Ante la consulta, Mica Viciconte fue quien respondió si ese evento sigue en pie.
Cabe recordar que el año pasado se había informado que la joven tendría dos instancias especiales para celebrar sus 15: una fiesta organizada por su padre y, por otro lado, un viaje al exterior junto a su madre. Ese esquema había sido presentado como un acuerdo entre ambas partes.
Sin embargo, tras el reciente festejo encabezado por la modelo, comenzaron las especulaciones sobre si ese entendimiento se habría modificado. El mensaje podría dar a entender que Nicole Neumann habría roto un acuerdo con Fabián Cubero, que establecía que la fiesta de 15 de Allegra sería organizada por el exfutbolista y que la joven se iría de viaje con la modelo.
“Cuando hay acuerdos lo más sano es respetarlos. La fiesta de 15 que venimos organizando con tiempo y amor se celebra en marzo, tal como se había pactado el año pasado”, explicó la panelista.
Y agregó que “estoy presente porque soy parte de esta familia y también de la organización de este día tan especial. A algunos les molesta, pero acompañar y cumplir la palabra también es parte de educar”.
La situación no tardó en replicarse en redes sociales, donde los usuarios se dividieron entre quienes respaldaron su postura y quienes cuestionaron la exposición del conflicto en el ámbito mediático.
Mientras tanto, el tema continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo, sumando un nuevo capítulo a una historia que, cada tanto, vuelve a instalarse en la agenda pública.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario