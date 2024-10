Michael Bibi llega con su show a Buenos Aires y tendrá un fin solidario

El espectáculo será único, un atardecer al aire libre, con una puesta en escena de nivel internacional, y el valioso mensaje que nos trae Michael Bibi: disfrutar la vida y la música.

Embed - MichaelBibiOFC on Instagram: "Hola! I’m excited to return & I’m bringing some friends. TAG your 3 friends & share this post on story to win 4 x VIP backstage passes & join us in celebration of life"