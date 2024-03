El look de Cinthia Fernández desde el caribe mexicano: microbikini total black y tiro alto

image.png

Se trata de un traje de baño de dos piezas con corpiño con taza y bombacha ultracavada de tiro alto con moldería de colaless e inspiración vintage.

En el pie de foto de la publicación, la influencer escribió: “Carrete mexicano”, seguido de un emoji de carita de corazones y otro de la bandera del país.

Cinthia Fernández combinó microbikini y crochet para marcar tendencia en este 2024

La influencer aprovechó esta oportunidad para compartir con sus seguidores algunas palabras motivadoras. En el posteo escribió: “Si Alicia se hubiera cansado de correr tras el conejo blanco, no habría caído en la madriguera, ni descubierto el País de las Maravillas, ni descubierto quién era ella. Sigue corriendo, cáete, y no tengas miedo a descubrir aquello que aún no conoces”. Sus seguidores dejaron miles de "me gusta" y cientos de comentarios elogiando su estilo, su look y sus palabras, confirmando su referencia en el mundo de la moda y en el entorno digital.

