Evangelina Anderson también apuesta a la microbikini bicolor, una de las tendencias del verano

En esta ocasión, optó por una combinación de tonos magenta y coral, resaltando por su diseño innovador. El corpiño rectangular, casi underboob, se complementa perfectamente con el colaless ultracavado que cuenta con tiras ajustables a ambos lados de las caderas. Este conjunto refleja la atención a los detalles y la capacidad de la modelo para seguir las últimas tendencias.

Para completar su look, Evangelina Anderson añadió un maquillaje sutil, aros colgantes plateados y una pulsera plateada con un delicado dije de hoja labrada. Su publicación en Instagram no pasó desapercibida, generando una avalancha de reacciones positivas por parte de sus seguidores, quienes no escatimaron en dejar miles de "me gusta" y comentarios elogiando su estilo.

En microbikini y desde la playa, Evangelina Anderson sorprendió con una pose de yoga

Evangelina Anderson, reconocida figura de la farándula argentina, continúa atrayendo la atención de sus seguidores con su contenido en plataformas digitales. Esta vez, desde las playas de Miami, la modelo no solo impresionó con una sesión de yoga en traje de baño frente al mar, sino que también destacó luciendo una microbikini, uniéndose así a la tendencia de este verano que ha conquistado a muchas famosas.

