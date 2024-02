Gimena Accardi disfruta del verano 2024 con una colección de microbikinis

Gimena Accardi deslumbró con estilo en sus vacaciones en la playa al revelar las microbikinis que eligió para lucir durante su tiempo de descanso en la paradisíaca Arenas Verdes en la provincia de Buenos Aires. La actriz, conocida por su pasión por la moda y su atención a las últimas tendencias, compartió sus looks a través de sus redes sociales, generando una gran reacción entre sus seguidores, quienes no escatimaron en dejar miles de "me gusta".