Isabel de Gran Hermano disfruta de la pileta en microbikini

La mediática sorprendió a sus fanáticos, los cuales aumentaron desde su participación en el programa. La ex participante del reality más importante del país marcó tendencia con un look que incluyó una microbikini negra de dos piezas con un corpiño decorado con strass y lentejuelas, acompañado por una gorra off white. Con una copa de vino flotando en el agua, parece estar mostrando cómo se tomó la eliminación en el cuarto programa del ciclo.

Isabel

Alfa e Isabel se dieron un beso en el vivo de Gran Hermano

Pasó una nueva gala de eliminación en Gran Hermano y dio de qué hablar. Si bien el foco estuvo puesto en los participantes que estaban en placa, la presencia de Alfa e Isabel no pasó desapercibida.

Es que en un momento de la noche, lo ex participantes charlaron con Santiago del Moro y comenzaron un fugaz coqueteo. Rápidamente, el público comenzó a pedir un beso y los más grandes de sus respectivas temporadas no dudaron.

Alfa Isabel Gran Hermano.jpg