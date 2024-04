Pampita disfrutó del finde XXL en San Ignacio y con una microbikini rojo fuego

Pampita 1.png

Optó por un traje de baño de dos piezas en un rojo clásico y sofisticado. El corpiño es simple, con un diseño triangular. La parte inferior, en cambio, es diminuta, de estilo colaless y presenta tiras de ajuste a ambos lados de las caderas, adornadas con arandelas doradas que añaden un toque final de elegancia.

Pampita 2.png

Como complemento, la influencer añadió un par de gafas de sol rectangulares en negro total y completó el look con un peinado informal de rodete bajo, perfecto para disfrutar de un día de relax junto al mar.

Pampita 3.png

El posteo rápidamente atrajo cerca de 75 mil "Me gusta" y casi 500 comentarios por parte de sus casi 8 millones de seguidores en Instagram.

El look nocturno de Pampita en Uruguay

Hace unos días, Pampita viajó a Uruguay para participar en un programa de canto. Durante una sesión de fotos para el certamen, la modelo deslumbró a sus seguidores de las redes sociales con un vestido mini repleto de brillos y aberturas.

Fiel a su característico estilo, optó por un diseño negro ceñido al cuerpo, corto al límite de la audacia y con un escote asimétrico, una tendencia destacada de la temporada. Sin embargo, lo más llamativo fueron las aberturas ovaladas en uno de los laterales, que mostraban mucha piel, y los detalles de pedrería plateada que adornaban todo el talle.

Pampita 4.png

Completando el look, llevaba unas sandalias negras de tacón aguja y plataformas, el cabello liso con raya en medio y un maquillaje en tonos neutros, realizado por el equipo de glam que la acompaña a todas partes. Con su actitud y audacia característica, la it girl compartió un video para sus seguidores de Instagram, quienes no tardaron en reaccionar.

Pampita 5.png

“Sigue pareciendo que es de otro mundo”, “La mujer más hermosa de Argentina” y “Brilla, mi amor” fueron algunos de los comentarios que recibió, además de miles de “Me gusta”.