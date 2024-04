Desde el jacuzzi y con una microbikini, Nati Jota se despidió del fin de semana

La prenda exhibe tiras y tirantes en off white, contrastando con el predominante tono verde oliva. En cuanto al maquillaje, optó por una apariencia natural, sin una pizca de maquillaje, y dejó su cabello suelto al viento.

Nati Jota 1.png

En la descripción de la publicación, compartió una detallada narración de su día: "Aprovechando un momento de reposo antes de enfrentar seis millones de horas de viaje. Bueno, en realidad serán unas 8 (no millones, simples horas), pero se hacen eternas. Especialmente porque manejé durante más de seis horas y no es precisamente mi actividad favorita. Al menos, no durante tanto tiempo", comenzó escribiendo.

Nati Jota 2.png

Continuó: "Siento algunas molestias en el cuerpo que me recuerdan que pronto cumpliré 30 años y que a veces me duele la espalda por dormir. Sobre la estrategia de regresar hoy en lugar de mañana -anteúltimo feriado del fin de semana largo-: la conclusión es clara y aplicable a casi todo. Si todos se apresuran, nadie llega temprano. Aunque tengo la sospecha de que mañana será peor, pero no lo sabremos hasta entonces. Buenas noches en este segundo y penúltimo domingo consecutivo".

Nati Jota 3.png

El posteo rápidamente generó numerosos "Me gusta" y comentarios por parte de los usuarios de la plataforma, quienes no dudaron en halagarla y elogiarla. Entre los mensajes recibidos, se destacó el de un seguidor que, con un toque de humor, le escribió: "Estás fuerte como una infusión de cebolla".

El divertido video de Nati Jota en la pileta con una microbikini XXS

Nati Jota sorprendió a sus seguidores en Instagram al mostrar una microbikini en un tono café oscuro, una elección de moda muy en línea con las tendencias entre las celebridades. La periodista compartió un divertido vídeo, exhibiendo su estilo y sentido del humor mientras disfruta del verano en la tranquilidad de su hogar.

Nati Jota 1.png

En la entretenida grabación, Nati se desliza con alegría hacia la piscina, luciendo un conjunto de baño en color tostado. Su traje de baño consta de un corpiño sencillo con refuerzo y una parte inferior colaless de cintura alta ajustable en las caderas, resaltando por su diseño y ajuste perfecto para los días soleados.

Nati Jota 2.png

"Solo soy una chica que busca hacer reír a su abuela, divertir a su hermana y causar un poquito de preocupación a su mamá", escribió la influencer en el pie de foto del posteo. La publicación rápidamente ganó popularidad, recibiendo numerosos "me gusta" y comentarios por parte de sus seguidores, quienes disfrutaron del contenido y elogiaron su apariencia.

Nati Jota 3.png