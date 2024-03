Shakira sorprendió con su microbikini con flecos para la playa

image.png

La repercusión en redes sociales no se hizo esperar, con miles de seguidores dejando comentarios positivos y elogiando su gusto por la moda. Este momento fue también una oportunidad para que Shakira, más allá de sus logros musicales, reafirmara su influencia como ícono de estilo. La artista, a lo largo de su trayectoria, demostró ser un referente no solo en la música sino también en el mundo fashionista, marcando tendencia e inspirando a sus fans.

Shakira enloqueció a sus fanáticos al anunciar el lanzamiento de su nuevo álbum "Las mujeres ya no lloran"

Shakira lanzará un nuevo álbum llamado "Las mujeres no lloran" -tal como indica la canción que le dedicó a su ex Gerard Piqué- y sus fanáticos ya están expectantes debido a que pasaron siete años desde su último álbum El Dorado, lanzado en 2017.

"Las mujeres ya no lloran. Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico", señaló la estrella mundial.

Y agregó: "Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia". A su vez, enfatizó: "Es mi primer lanzamiento simultáneo en vinilo y digital. 4 portadas y 16 tracks. Durante meses trabajamos con @jaumedelaiguana en estas cuatro ediciones. Diamante, rubí, esmeralda y zafiro. Cada una presenta un atributo. La esmeralda la confianza, el rubí la pasión, el zafiro la vulnerabilidad y el diamante la fuerza y la resiliencia".

En total, el disco de Shakira "Las mujeres ya no lloran" tendrá 16 temas: incluirá siete canciones que ya se estrenaron, como la Music Session con Bizarrap; TQG, su hit con Karol G; Te felicito, con Rauw Alejandro; Copa vacía, con Manuel Turizo; Acróstico, la emotiva canción que grabó con Milan y Sasha Piqué, sus hijos; El Jefe Ft. Fuerza Regida y Monotonía, con Ozuna.