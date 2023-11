Sofía Jujuy Jimenez eligió una microbikini con los colores de Boca

image.png

Fiel a su estilo relajado y natural, decidió no sumar ni una sola gota de make upa su beauty look y llevó el pelo mojado post chapuzón en la pileta.

En otra de las imágenes, se mostró con el mismo conjunto y sumó un par de lentes de sol XXL superopacos con marco extrafino de metal.

En el pie de foto de la publicación, la influencer escribió: “Una escapadita por ahí antes de arrancar con los ensayos para la obra de teatro en la que voy a estar. ¡¡¡¡¡Falta muy poquito!!!! ¡¡¡Ya les voy a contar más!!!”. Luego, agregó: “PD: Y sí, no podía no estar tirando facha con mi bikini favorita”, seguido de emojis de corazones azules y amarillos.

Jujuy Jiménez contó por qué no quiso tener una cita con Neymar

“Me parecía muy loco”, lanzó la modelo, y enseguida Dente le repreguntó: “¿Es medio gato?”. La modelo pidió que le defina la palabra y el conductor se hizo entender: “Es como que tira y tira y tira”, y así, sincerándose, ella respondió: “A mí me da la sensación de que, sí, que hace eso: tira, tira y tira”.

Jujuy detalló cómo fue que se dio el contacto con el astro mundial. “Mensaje directo en Instagram y yo dije ‘¿será él? Siguió mandando, en un momento respondí. Me pasó su WhatsApp y fue ‘¿What?’Não falo português”, explicó.

Luego, para finalizar, confesó todo lo que le generó Neymar en su intento de llamar la atención de la modelo. “Como que me dio cosa, yo estaba iniciando otro vínculo. Me asustó”, concluyó.