Migue Granados se disculpó con la mujer que insultó en redes tras criticarlo: "Me desubiqué"

En respuesta, el hijo de Pablo Granados emitió un comentario despectivo, agresivo y sumamente ofensivo, llamándola "resentida, pelotuda y malcogida", lo que causó sorpresa y rechazo entre sus millones de seguidores, quienes generalmente disfrutan de su estilo humorístico y transgresor, pero interpretaron esta respuesta como una reacción desmedida y violenta.

"Coincido con lo de vieja. Si me permitís, me gustaría agregar resentida, pelotuda y malcogida. Seguro haremos más cosas con Francis, la pasó bárbaro", fue la respuesta de Granados. Davidswright no se intimidó y le respondió sugiriéndole que "se eduque" y pidiéndole respeto.

migue granados pelea usuaria

Esto llevó al humorista a justificar su estilo de entrevistas como "descontracturado y sin obsecuencias", aunque su explicación fue vista por muchos como una defensa débil y fuera de lugar. "Soy cero resentida, te puedo tomar pelotuda pero jamás te voy a llegar a los talones, educate primero, nunca está de más", le contestó la tuitera.

El pedido de respeto llevó a que la situación escalara rápidamente. El enfrentamiento se viralizó, y muchos seguidores lo cuestionaron por no saber manejar la crítica. Uno señaló que, a pesar de que su podcast pretende ser relajado, Granados no pudo "bancar una crítica".

Otros usuarios criticaron su falta de preparación para las entrevistas, sugiriendo que la agresividad de Granados reflejaba su incomodidad con la crítica. Un fan le recomendó reconsiderar la claridad de su propuesta, ya que varios comentarios indicaban que el concepto de su programa no era comprensible para todos o no agradaba a todos. Mientras tanto, algunos seguidores le pidieron moderar su actitud: "No hace falta tanto bardo por un comentario".

migue granados

Cuando las aguas se calmaron, Granados utilizó su cuenta personal de X para contar que había hecho las paces con Davidswright. Fue la mujer quien comenzó a difundir en las redes sociales que el humorista le había escrito por privado para disculparse, y así decidió dar por terminada la "caza de brujas" contra el hijo de Pablo.

"Ahora sí lo voy a arrobar, @miguegranados me escribió por privado y estuvimos hablando un rato sobre lo que pasó. Pedir disculpas nos hace bien a nosotros mismos, no somos perfectos y siempre estamos a tiempo de mejorar", expresó la usuaria, con mucha altura y respeto.

Al respecto, Migue hizo lo propio, reconoció que su comentario estuvo fuera de lugar y remarcó: "Tuve un mal día, le fui al cuello, pobre Gi. Me desubiqué y cobré de lo lindo. Ahora ya veo, terminamos amigos..."