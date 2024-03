Miguel Ángel Solá y Paula Cancio, al borde de la separación

Todos los detalles de la crisis entre Miguel Ángel Solá y Paula Cancio

Miguel Ángel Solá Paula Cancio

Siguiendo con su información, precisó: “Hablé con la protagonista de la pareja y ahora te voy a decir qué fue lo que me dijo. La crisis no es por terceros en discordia ni nada escandaloso. Es un tema de desgaste después de 12 años juntos. Es más, ellos siguen viviendo bajo el mismo techo por ahora porque tienen una hija en común”.

“Ahora te voy a comentar lo que me dijo Paula pero la noticia es que están al borde de la ruptura y parecería no haber vuelta atrás. Lo planteo como crisis de pareja pero según lo que me han informado la separación es inminente”, dijo al respecto el presentador.

Y manifestó sobre su conversación con la actriz: “Hablé con Paula y me dijo lo siguiente, sacá tus propias conclusiones. ‘Vivimos juntos, tenemos una hija hermosa, trabajamos juntos, nos queremos infinito, somos familia para siempre y emocionalmente a veces estamos más cerca y otras más lejos!’”.