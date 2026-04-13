Anunciaron cuándo estrena la última temporada de "El Encargado": todos los detalles
Guillermo Francella se pone, por cuarta y última vez, en la piel de Eliseo para protagonizar la nueva temporada de "El encargado". Los detalles.
La espera para los seguidores de la comedia ácida más exitosa de los últimos tiempos está llegando a su fin. Disney+ ha confirmado que el próximo 1° de mayo se lanzará la cuarta temporada de El encargado, poniendo a disposición del público todos sus episodios de manera simultánea. La serie, una creación de la reconocida dupla integrada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, vuelve a contar con el protagonismo estelar de Guillermo Francella en la piel del carismático y manipulador Eliseo.
En esta nueva entrega, la narrativa da un salto ambicioso: Eliseo ya no solo domina los hilos de su edificio, sino que ha logrado posicionarse como la figura con mayor influencia en todo el territorio nacional. Sin embargo, su hegemonía no estará exenta de peligros extremos.
La trama central de este cuarto ciclo girará en torno a una conspiración de alto nivel liderada por su eterno adversario, Matías Zambrano (Gabriel Goity). El objetivo del abogado es claro: provocar la caída definitiva y la ruina total del encargado. Este enfrentamiento promete quebrar cualquier barrera ética o legal conocida hasta ahora en la ficción.
En un contexto de tensión absoluta, el personaje de Francella se verá obligado a ejecutar una estrategia de "todo o nada", llegando al punto de arriesgar su integridad física. El interrogante que plantea la producción y que resuena tras el lanzamiento del tráiler y el póster oficial es contundente: ¿Será el final de Eliseo?
La serie no solo mantiene a sus pilares fundamentales, sino que expande su universo con incorporaciones de renombre. Junto a Francella y Goity, regresan actores clave como Manuel Vicente (Gómez) y Gastón Cocchiarale (Miguel). La gran novedad es la llegada de Arturo Puig, quien interpretará al presidente.
El desfile de talentos se completa con una lista extensa que incluye a:
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Figuras que regresan: Daniel Aráoz, Miriam Odorico, Darío Barassi, José María Listorti, Alan Sabbagh y Alejandro Paker, entre otros.
Participaciones especiales: La temporada contará con la presencia de leyendas de la actuación como Luis Brandoni, Norman Briski y Mirta Busnelli, además de las actuaciones de Benjamín Vicuña, Claudia Fontán y Diego Velázquez.
En el apartado técnico, Jerónimo Carranza asume el rol de showrunner junto a los creadores originales. La dirección general corre por cuenta de Florencia Momo, mientras que Martín Hodara ha sido convocado como director invitado para el cierre de la temporada. Con el guion encabezado por Emanuel Diez, esta nueva entrega busca superar el éxito de las tres temporadas previas, las cuales continúan disponibles en la plataforma de streaming.
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