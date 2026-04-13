Anunciaron cuándo estrena la última temporada de "El Encargado": todos los detalles

La espera para los seguidores de la comedia ácida más exitosa de los últimos tiempos está llegando a su fin. Disney+ ha confirmado que el próximo 1° de mayo se lanzará la cuarta temporada de El encargado, poniendo a disposición del público todos sus episodios de manera simultánea. La serie, una creación de la reconocida dupla integrada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, vuelve a contar con el protagonismo estelar de Guillermo Francella en la piel del carismático y manipulador Eliseo.