“Yo reclamé solamente que no me podían cobrar algo que yo no había consumido. Y el muchacho reaccionó así”, sostuvo al recordar el momento que terminó con ella lesionada.

El miedo de Mariana Diarco después de la agresión en San Telmo

Más allá de las consecuencias físicas, Diarco dejó en evidencia que lo sucedido también modificó su vida cotidiana. En su publicación, habló de la angustia que siente y de la preocupación que le genera la posibilidad de volver a cruzarse con el hombre denunciado.

Al referirse a las limitaciones que le provoca la lesión, planteó las dificultades que enfrenta para continuar con su rutina y cuestionó los tiempos del proceso judicial.

“Yo tengo que tomar una decisión. Si sacarme esta uña... Yo no puedo seguir con mi cotidianidad. La Justicia es lenta”, manifestó.

En otro tramo de su relato, también dejó entrever que sospecha que el hombre podría contar con algún tipo de protección. Además, expresó su inquietud por la gravedad que podría haber alcanzado el enfrentamiento y por el riesgo que, según considera, corrieron tanto ella como su amiga.

“Yo tengo miedo. Tengo miedo de volver a salir a tomar algo. Tengo miedo de volverme a cruzar con un loquito como este”, reconoció. Y profundizó sobre el impacto emocional que le dejó la situación: “La verdad, tengo mucha angustia de lo que podría haber pasado. Y de lo que le podría haber pasado a mi amiga”.

Para cerrar, Mariana explicó qué la motivó a hacer público su testimonio. Aclaró que no busca exponer ni escrachar al hombre involucrado, sino relatar lo que vivió y compartir su experiencia. “Ustedes saben que yo nunca utilicé mis redes para escrachar a nadie. Y no es mi intención hacerlo. Sino es contar lo que realmente me pasó. Contar mi historia. Y que nadie la vea”, concluyó.