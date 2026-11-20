La exvedette Mariana Diarco contó que sufrió una agresión en un bar de San Telmo: "Tengo miedo"
A través de sus redes sociales, la mediática compartió un video en el que relató cómo se encuentra después del violento episodio que vivió en San Telmo.
Mariana Diarco denunció haber sido víctima de una agresión en un bar de San Telmo, luego de protagonizar una discusión por el cobro de consumos que, según su versión, no había realizado. Tras el episodio, la mediática compartió un video en sus redes sociales en el que mostró las consecuencias físicas que sufrió y contó cómo atraviesa estos días.
En las imágenes, Diarco apareció con el brazo enyesado y describió los inconvenientes que tiene incluso para vestirse. “Estoy sin remera porque me la saqué hace un ratito y la verdad es que me cuesta muchísimo pasar el bracito de la ropa por el yeso y me cuesta mucho cambiarme con una mano”, relató.
Durante su descargo, también hizo referencia a la cantidad de personas que se contactaron con ella después de conocer su denuncia. Según contó, recibió numerosos testimonios de personas que habrían atravesado experiencias similares y que, por distintos motivos, prefirieron no hacerlas públicas.
“No quiero dejar de mencionar a las personas que me han escrito miles y miles, pero miles, de mensajes en los que se han sentido humillados, maltratados, manipulados, para no salir en ningún medio, para no denunciar a este tipo”, expresó.
Por otra parte, la mediática explicó cómo se inició el conflicto con el hombre al que responsabiliza por la agresión. De acuerdo con su versión, todo comenzó cuando manifestó su desacuerdo con el cobro de artículos que no había pedido ni consumido.
“Yo reclamé solamente que no me podían cobrar algo que yo no había consumido. Y el muchacho reaccionó así”, sostuvo al recordar el momento que terminó con ella lesionada.
El miedo de Mariana Diarco después de la agresión en San Telmo
Más allá de las consecuencias físicas, Diarco dejó en evidencia que lo sucedido también modificó su vida cotidiana. En su publicación, habló de la angustia que siente y de la preocupación que le genera la posibilidad de volver a cruzarse con el hombre denunciado.
Al referirse a las limitaciones que le provoca la lesión, planteó las dificultades que enfrenta para continuar con su rutina y cuestionó los tiempos del proceso judicial.
“Yo tengo que tomar una decisión. Si sacarme esta uña... Yo no puedo seguir con mi cotidianidad. La Justicia es lenta”, manifestó.
En otro tramo de su relato, también dejó entrever que sospecha que el hombre podría contar con algún tipo de protección. Además, expresó su inquietud por la gravedad que podría haber alcanzado el enfrentamiento y por el riesgo que, según considera, corrieron tanto ella como su amiga.
“Yo tengo miedo. Tengo miedo de volver a salir a tomar algo. Tengo miedo de volverme a cruzar con un loquito como este”, reconoció. Y profundizó sobre el impacto emocional que le dejó la situación: “La verdad, tengo mucha angustia de lo que podría haber pasado. Y de lo que le podría haber pasado a mi amiga”.
Para cerrar, Mariana explicó qué la motivó a hacer público su testimonio. Aclaró que no busca exponer ni escrachar al hombre involucrado, sino relatar lo que vivió y compartir su experiencia. “Ustedes saben que yo nunca utilicé mis redes para escrachar a nadie. Y no es mi intención hacerlo. Sino es contar lo que realmente me pasó. Contar mi historia. Y que nadie la vea”, concluyó.
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