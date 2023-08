La cantante Daniela, ex de Javier Milei, habló del romance con Fátima Florez: qué dijo

Sobre Fátima Florez que cautivó el corazón de su ex, opinó: “Fátima Flórez me parece una mujer estupenda, la he cruzado en programas, he visto algún show de ella, me parece una mujer talentosísima y encima me parece muy buena persona”.

Daniela reveló que con Milei, aunque tienen una buena relación, no se cuentan intimidades, y nunca le había preguntado si estaba saliendo con alguien. “Yo creo que cuando uno pregunta eso es porque hay algún interés. Y ninguno de los dos nos preguntamos. Me parece muy bien, no tenía ninguna obligación de decírmelo”.

La cantante justificó: “Pienso que a veces, uno tiene que tomarse su tiempo para estar seguro para después blanquear, como me ha pasado a mí en su momento. Entonces no tenía ninguna obligación de decírmelo”.