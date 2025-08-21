Millie Bobby Brown confirmó que fue madre junto a Jake Bongiovi

Después de unos años de relación, la pareja dio el siguiente paso y se casó en mayo de 2024 en una ceremonia íntima. En octubre de ese mismo año, celebraron su unión con una fiesta en Villa Cetinale, Italia, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. Las redes sociales fueron, una vez más, el escenario para compartir su felicidad. “Por siempre y para siempre, tu esposa”, escribió Brown, mientras que Bongiovi publicó un mensaje similar: “Por siempre y para siempre, tu esposo”.