Millie Bobby Brown confirmó que fue madre junto a Jake Bongiovi
A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz y el influencer contaron que fueron padres mediante la adopción. Los detalles.
La actriz Millie Bobby Brown, reconocida mundialmente por su papel de Eleven en la serie Stranger Things, sorprendió a sus seguidores al anunciar que ella y su esposo, Jake Bongiovi, se han convertido en padres. La pareja, que se casó a principios de este año, reveló que le dieron la bienvenida a una bebé a través de la adopción.
La noticia fue compartida por la actriz de 21 años y el hijo del famoso músico Jon Bon Jovi, de 23, a través de una publicación conjunta. “Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce niña a través de la adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad en paz y privacidad. Y entonces somos tres. Con amor, Millie y Jake Bongiovi”, escribieron en un comunicado que rápidamente se volvió viral.
La historia de amor de la pareja comenzó en 2021, cuando se conocieron a través de Instagram. Aunque al principio su relación era de amistad, los rumores de un romance no tardaron en surgir. En una entrevista de 2022, Brown confirmó que, después de un tiempo de conocerse, su relación evolucionó a un noviazgo.
Después de unos años de relación, la pareja dio el siguiente paso y se casó en mayo de 2024 en una ceremonia íntima. En octubre de ese mismo año, celebraron su unión con una fiesta en Villa Cetinale, Italia, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. Las redes sociales fueron, una vez más, el escenario para compartir su felicidad. “Por siempre y para siempre, tu esposa”, escribió Brown, mientras que Bongiovi publicó un mensaje similar: “Por siempre y para siempre, tu esposo”.
En las fotografías de la boda, se los vio intercambiando votos bajo un arco floral y posando junto a Jon Bon Jovi. Ahora, la pareja inicia un nuevo capítulo en sus vidas, enfocados en la paternidad y manteniendo su privacidad.
