Netflix: la miniserie de 14 capítulos que fue muy premiada y sigue sumando reproducciones
El detrás de escena de la política internacional nunca fue tan atrapante: negociaciones secretas, tensiones diplomáticas y un matrimonio que tambalea en medio del poder.
Dentro del inmenso catálogo de Netflix, algunas producciones logran destacarse por su calidad narrativa y el reconocimiento de la crítica internacional. Tal es el caso de una serie estadounidense que, con apenas 14 capítulos repartidos en dos temporadas, conquistó a la audiencia y se ganó un lugar entre las más vistas de los últimos años.
El éxito fue inmediato: nominada a los Globos de Oro y a los Premios Emmy, esta historia mezcla drama, intriga política y hasta toques de comedia en una fórmula que resultó irresistible para los suscriptores. Desde su estreno en 2023, no ha dejado de sumar fanáticos y actualmente sigue firme en el ranking de recomendaciones de la plataforma.
Uno de los grandes motivos de su impacto es la interpretación de Keri Russell, actriz que ya había brillado en otras producciones y que aquí alcanza un nuevo nivel. Su papel fue tan elogiado que le valió una nominación individual a los Globos de Oro, confirmando el peso que tiene como protagonista de un relato político atrapante.
De qué se trata "La diplomática"
La trama gira en torno a una diplomática estadounidense que, en medio de una crisis internacional, es designada embajadora en el Reino Unido. El desafío no se limita a su carrera profesional: debe equilibrar su nuevo cargo con un matrimonio complejo, marcado por la figura de su esposo, también ligado al mundo político.
A través de esta premisa, la serie explora los entresijos del poder, las negociaciones internacionales y el costo personal de quienes ocupan roles clave en la política mundial. Con un ritmo ágil y guiones inteligentes, logra mantener la tensión en cada episodio y ofrecer giros inesperados que atrapan al espectador.
Reparto de "La diplomática"
-
Keri Russell
-
Rufus Sewell
-
David Gyasi
-
Ato Essandoh
-
Ali Ahn
-
Rory Kinnear
-
Celia Imrie
-
Nana Mensah
-
Miguel Sandoval
-
Michael McKean
Tráiler de "La diplomática"
