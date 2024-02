Millie Bobby Brown cumple 20 años consagrada como una de las personalidades más influyentes del mundo

Esto es porque fue en Estados Unidos, justamente, donde echó raíces y comenzó a andar en esta carrera imparable. A sus ocho años fue matriculada en una escuela donde aprendía canto, actuación y baile los fines de semana. Gracias a su talento deslumbrante, siempre consiguió destacar, por lo que un agente de actores no tardó en notar sus dotes y sugirió que el destino de Millie estaba en la ciudad de las estrellas, y que debía trasladarse a Hollywood.

Millie Bobby Brown

Es por eso que, siguiendo esa recomendación, su familia la apoyó y la acompañó a Los Ángeles donde apenas tenían dinero para subsistir, pero el hecho de poder acompañarla a sus castings siempre fue mucho más importante. Así es cómo, con el apoyo de sus padres y sus hermanos, Millie consiguió hacer su debut televisivo en la serie "Once Upon a Time in Wonderland" para, un año después, trabajar en "Intruders" y en "NCIS".

Tras esto, pasó su carrera a diversas apariciones en "Modern Family" y "Grey´s Anatomy", pero a diferencia de actores que tenían el privilegio de ser "hijos de", Millie Bobby Brown obtuvo todo sola y, definitivamente, apariciones esporádicas no eran su sueño y, asimismo, la plata se les estaba acabando. Es por eso que, antes de volver a Londres, quedaba una única esperanza: el casting de "Stranger Things" y, en esta ocasión, el dicho "la última es la vencida" superó cualquier expectativa.

Embed - Stranger Things T1 | Tráiler en ESPAÑOL | Netflix España

En 2016 Millie obtuvo el mítico papel de Eleven, el cual le cambió la vida. Con su llegada a Netflix no sólo se convirtió en una estrella internacional, sino que demostró completamente su talento al conseguir ser una promesa de la interpretación. De hecho, el éxito fue tal que en tan solo el primer año alcanzó su momento de gloria. La gran prueba de ello es que multiplicó exponencialmente su número de seguidores, se ha hecho viral tras aparecer en varios late shows estadounidenses y hasta alcanzó una de las metas de todo actor: primer puesto en la lista de más buscados de IMDB, al menos en los primeros años de "Stranger Things".

Y a raíz de Stranger Things también llegó una de las noticias más extravagantes de su vida: se convirtió en una de las actrices más jóvenes en ser nominada a los Premios Emmy, por consiguiente, llegó a ser nombrada a tan sólo sus 14 años por la revista Time la nombró entre las 100 personas más influyentes del mundo. Y una de las pruebas es su cuenta de Instagram en la actualidad: tiene más de 60 millones de seguidores, es una de las actrices jóvenes más seguidas del mundo y su público se mantiene siempre fiel a sus publicaciones.

Millie Bobby Brown

Pero, con la fama de la serie de Netflix, Millie se abrió una puerta que, hoy por hoy, es imparable. Pues, consiguió hacer su gran carrera tanto en cine como televisión y en su currículo cuentan producciones como "Godzilla: King of the Monsters" (2019), "Enola Holmes" (2020), "Godzila vs. Kong" (2021), "Enola Holmes 2" (2022). Además, tiene otros dos proyectos pendientes como "The Thing About Jellyfish" y "The Girls I’ve Been" al igual que su próxima película en Netflix, "Damsel", la cual llega el próximo 8 de marzo y es una de las más esperadas de la plataforma.

Embed - Damsel | Official Trailer | Netflix

Aunque, por si esto fuera poco, a principios de año se inició el rodaje de la quinta y última temporada de "Stranger Things", la cual es el cierre definitivo tanto para la historia como para una parte de la vida de Millie que la marcó para siempre. Por otro lado, hay que destacar que gracias a la fama de la actuación, Bobby Brown también alcanzó otras metas como incursionar en el mundo de la moda y la belleza: tiene su propia marca de cosmética y maquillaje, Florence by Mills, y acaba de lanzar una nueva línea de ropa, Florence by Mills Fashion.

A su vez, es la embajadora más joven en la historia de Unicef donde aseguró, ante Orlando Bloom, tener un sólo objetivo con este nombramiento: "la vida de los jóvenes está cada vez más bajo presión. Por eso mi propósito es que que los niños estén protegidos contra la violencia y la explotación. También quiero luchar contra la negatividad en las redes sociales: la he experimentado y es como una enfermedad".

Pero, en la vida de Millie no todo siempre fue color de rosas. Así como ella misma se llevó varias decepciones hasta alcanzar el éxito definitivo, también lo hizo en el amor. Millie mantuvo durante siete meses una relación con el cantante Jacob Sartorius, entre 2017 y 2018, la cual terminó con denuncias de acoso y violencia. Después de esto, la joven estuvo emparejada con el tiktoker Hunter Ecimovik, pero no fue hasta que llegó su relación con Jake Bongiovi cuando encontró la felicidad.

Millie Bobby Brown

Con el joven, con quien se conoció a través de amigos en común, Millie se comprometió en abril del 2023 y está a punto de dar el "sí quiero". A pesar de su corta edad, ya demostró tener el valor suficiente para afrontar una nueva etapa de su vida. Eso sí, sin nunca dejar de lado su carrera la cual, a sus tan sólo 20 años que cumple hoy, ya es una de las más destacadas de la generación Z de Hollywood.