Mina Bonino denunció que fue robada por un conocido que la vio "dormir en pelotas"

“Al día siguiente yo no podía ni levantarme. Le mandé un mensaje a Lesile para que se llevara a mi hijo porque a mí me daba vueltas todo. Yo me sentía muy mal, pero pensé que era porque soy muy pajera y estoy en muy mal estado físico”, indicó en referencia a que se encontraba bajo efectos de sustancias.

Fue su amiga Leslie quien ordenó las valijas tiradas en el piso, pero nadie se había dado cuenta hasta entonces. “Cuando estábamos por irnos todos a la playa le dije: ‘voy a agarrar algo de plata’. Ya con la malla y mis anteojos, lista para tomar sol, abro la billetera y estaba vacía. Ahí apareció el cocinero diciéndome que él cuando llegó vio todo desordenado”.

Pero lo que le despertó más sospechas fue que el cocinero dejó su puesto de trabajo y se fue de la casa. “No quiero seguir con el servicio, no estoy cómodo con la gente que trabaja en la inmobiliaria porque siempre sucede con ellos”, fue lo que les dijo a Mina y Federico. Fue ahí que se enteraron que la comida podía estar envenenada.

Luego de estudios toxicológicos los resultados indicaron que tenían “cocaína, marihuana, éxtasis, anfetaminas o antidepresivos en sangre”. Luego del incidente se tuvieron que mudar de alojamiento y aumentar las medidas de seguridad.

Pero un detalle no menor es que ella había decidido dormir sin remera porque le apretaba: “Pasaba nuestro primer día en el hospital vomitada por mi amiga y robada por algún conocido que me vio dormir en pelotas y es lo que más me perturba”.