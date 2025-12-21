Miranda! hizo vibrar Ferro con un show desbordado de alegría y emoción
El dúo pop celebró su historia ante miles de fans en un show repleto de hits, reafirmó su lugar entre los grandes de la música argentina y tuvo como broche de oro la aparición estelar de Tini Stoessel.
Miranda! volvió a demostrar por qué es uno de los dúos pop más importantes de la historia argentina con un show inolvidable en el estadio de Ferro. La noche del sábado, que ya quedó grabada en la memoria de sus fanáticos, fue una verdadera celebración colectiva atravesada por la emoción, la fiesta y el agradecimiento mutuo entre artistas y su público.
El recital arrancó con “Ritmo y Decepción”, un comienzo arrollador que encendió de inmediato a un estadio colmado y marcó el tono festivo del show. Desde ese primer acorde, Ale Sergi y Juliana Gattas desplegaron un recorrido por los grandes éxitos que definieron su carrera, acompañados por una puesta en escena vibrante bajo su gran "Nuevo Hotel Miranda!", cambios de vestuario y una comunión permanente con la gente en cada uno de sus temas.
Uno de los momentos más fuertes de la noche llegó con la aparición de la gran invitada: Tini Stoessel, quien se sumó al escenario para interpretar “Me Gusta”. La ovación fue inmediata y el estadio explotó en uno de los picos emocionales del recital. Su presencia no solo aportó impacto artístico, sino que también fue testigo de un instante clave en la historia de Miranda!.
El show en Ferro fue el tercero que el dúo realizó este año en dicho estadio y el último hasta dentro de un año. Lejos de alimentar rumores de separación o desaparición, Ale Sergi se tomó un momento para llevar tranquilidad a los fans y anunciar el retiro temporal de los escenarios. “Es una noche especial. Vamos a descansar de los escenarios por un añito nada más porque queremos grabar un disco en el estudio todos los días. Vamos a hacer eso. Los vamos a extrañar de corazón, muchísimo. Pero nos vamos con alegría de saber que gracias a ustedes hemos permanecido acá arriba durante muchísimo tiempo. Muchas gracias". expresó el cantante, confirmando que Miranda! volverá en 2027 con nuevo material. A su lado, su amiga y compañera, Juliana Gattas no pudo ocultar la emoción, mientras Tini acompañaba la escena con respeto y afecto, siendo parte de un momento íntimo que trascendió lo musical.
El cierre llegó con “La guitarra de Lolo”, elegida como canción final para bajar el telón de una noche histórica. El estadio entero cantó al unísono, mezclando la alegría de lo vivido con la nostalgia de la despedida temporal.
En redes sociales, el show fue ampliamente celebrado y la participación de Tini Stoessel recibió elogios por su humildad, su conexión con el dúo y el valor simbólico de su presencia en una noche tan especial. Ferro fue escenario de una despedida que no sonó a adiós, sino a promesa: Miranda! se toma un respiro, pero su historia sigue más viva que nunca.
