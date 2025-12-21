Miranda! hizo vibrar Ferro con un show desbordado de alegría y emoción

miranda1

Miranda con Tini

El show en Ferro fue el tercero que el dúo realizó este año en dicho estadio y el último hasta dentro de un año. Lejos de alimentar rumores de separación o desaparición, Ale Sergi se tomó un momento para llevar tranquilidad a los fans y anunciar el retiro temporal de los escenarios. “Es una noche especial. Vamos a descansar de los escenarios por un añito nada más porque queremos grabar un disco en el estudio todos los días. Vamos a hacer eso. Los vamos a extrañar de corazón, muchísimo. Pero nos vamos con alegría de saber que gracias a ustedes hemos permanecido acá arriba durante muchísimo tiempo. Muchas gracias". expresó el cantante, confirmando que Miranda! volverá en 2027 con nuevo material. A su lado, su amiga y compañera, Juliana Gattas no pudo ocultar la emoción, mientras Tini acompañaba la escena con respeto y afecto, siendo parte de un momento íntimo que trascendió lo musical.