Mirtha Legrand confesó por qué estuvo ausente en las obras de teatro

La abuela de Juana Viale, aprovechó la presencia de las cámaras para aclarar algunas versiones que anduvieron dando vuelta y expresó: "No me pegaron. No me pasó nada como dijeron por ahí. Estoy perfecta, gracias a Dios".

La prensa no dejó pasar la oportunidad de preguntarle cómo encontró la ciudad, lanzó: "Ha repuntado mucho me parece. Llegó mucha gente, hay gente en Mar del Plata".

A su vez, desde Puro Show, indagaron acerca de la posibilidad de que se lleve a cabo un programa especial para celebrar su próximo cumpleaños, el 23 de febrero. “A mí no me dijeron nada todavía, esta semana me avisa Nacho. Hablé con (Adrián) Suar, todo bien, pero no puedo decir nada", expresó de manera discreta.

Si bien es de público conocimiento que Mirtha Legrand seguirá en la pantalla de El Trece durante el 2025, ya confirmó que no hará temporada en Mar del Plata: "Se lo perdieron", declaró con una sonrisa pícara.

Por qué Mirtha Legrand estuvo ausente en las obras de teatro

Embed - MIRTHA SIGUE CON SU GIRA TEATRAL EN MDQ: habló de su vuelta a la TV y opinó de La China-Icardi-Wanda

Por lo pronto, Legrand, ya se encuentra óptima para seguir su recorrida teatral. Hasta el momento, ya cuenta con visitas Quieto, protagonizada por Miguel Ángel Rodriguéz, Una familia de locos, en el Teatro Provincial, la pieza humorística protagonizada por Mariano Iúdica, Belén Francese e Iván Ramírez y Hermanos en llamas, en el Teatro Enrique Carreras, encabezada por Nito Artaza y Sergio Gonal.

Embed - QUIETO. on Instagram: "Empieza el finde de funciones y les compartimos estas bellas palabras de La Chiqui @mirthalegrand ¡Gracias por seguir acompañándonos con tanto amor! RESIDENTES DE MAR DEL PLATA, recuerden que tienen el beneficio del %50 de descuento presentando DNI. Y para quienes están llegando a La Feliz, tienen el beneficio de 6 cuotas con banco Galicia Los esperamos! De jueves a martes | 20.30 HS. Teatro Bristol | Santa Fe 1751 | @multiteatro ENTRADAS DISPONIBLES EN EL LINK EN BIO . . . Autora: Florencia Naftulewicz @flornaftu Dirección: Francisco Lumerman @flumerman Elenco: Miguel Ángel Rodriguez @miguelrodriguez60 , Florencia Naftulewicz @flornaftu Escenografía: Rodrigo Gonzalez Garillo @rodrigogonzalezgarillo Iluminación: Matías Sendón @sendonmatias Vestuario: Paola Delgado @paoladelgadoarte Diseño gráfico: Karina Hernández @karinitahache Fotos: Irish Suarez @irishsuarez Maquillaje: Adam Efron @byadamefron Redes: Boria Audiovisuales @boriaaudiovisual Prensa: Varas & Otero @varasotero Asistente de dirección: Bianca Pujia Levy @biancapujialevy Asistencia de producción: Lola López Menalled Producción ejecutiva: Alejandra Menalled @alejandramenalled Producción general: NÜN teatro bar @nunteatrobar #quieto #quietoobra #quietoteatro #entradas #teatro #miguelangelrodriguez #marplatizate #temporada2025 #mardelplata #ternura #teatro #funciones #entradas #mirthalegrand #chiquilegrand" View this post on Instagram A post shared by QUIETO. (@quieto_laobra)

Previamente, había visitado el Teatro Tronador, donde ocupa un palco central que lleva su nombre para disfrutar de la obra clásica Cyrano de Bergerac, protagonizada por Gabriel Puma Goity, quien encarna al inolvidable poeta y soldado. La primera salida de Legrand en Mar del Plata había sido Brujas, la histórica producción que lleva 34 años en cartel y este verano es su despedida definitiva y protagonizan: Moria Casán, Nora Cárpena, Graciela Dufau, María Leal y Luisa Kuliok.