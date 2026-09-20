Mirtha Legrand continúa internada: qué dice el último parte médico y cómo pasó la noche
La conductora permanece en el Sanatorio Mater Dei luego de haber sido internada nuevamente, pocos días después de recibir el alta.
Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, luego de haber ingresado nuevamente el viernes, apenas cinco días después de recibir el alta de su anterior hospitalización.
Según el último parte médico oficial, la conductora presenta un “cuadro compatible con neumopatía” y permanecerá internada para continuar con el tratamiento, realizar controles y completar los estudios correspondientes.
En las últimas horas hubo una señal alentadora sobre su evolución: Mirtha pudo descansar durante la noche y presentó una leve mejoría. Sin embargo, los profesionales decidieron mantenerla hospitalizada y bajo estricta observación.
Qué dijo Guillermo Lobo sobre la salud de Mirtha Legrand
El periodista de TN especializado en salud Guillermo Lobo brindó detalles sobre el estado de la conductora a través de sus redes sociales y explicó que se encuentra en una sala de terapia, aunque aclaró que la decisión no está vinculada con un agravamiento de su cuadro.
“Está en una sala de terapia pero no por una gravedad de su cuadro, sino porque necesitan que esté tranquila y sin visitas”, explicó Lobo.
Además, el periodista reveló que la propia Mirtha habría pedido regresar al sanatorio luego de sentir ansiedad: “Sintió ansiedad y fue ella misma quien pidió la internación. Se siente más tranquila estando hospitalizada y atendida”.
En ese sentido, Lobo agregó: “Tiene un cuadro delicado pero está en equilibrio”, y señaló que la conductora no necesitó asistencia mecánica para respirar.
En medio de la preocupación por su salud, Juana Viale fue vista ingresando al Sanatorio Mater Dei para acompañar a su abuela. La actriz y conductora, sin embargo, evitó realizar declaraciones ante la prensa.
Por el momento, la conductora continuará internada mientras los médicos siguen de cerca su evolución y completan los estudios previstos. Si bien presentó una leve mejoría y pudo descansar durante la noche, su estado seguirá siendo monitoreado de manera permanente durante las próximas horas.
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