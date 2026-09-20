Mirtha Legrand continúa internada: qué dice el último parte médico y cómo pasó la noche

Además, el periodista reveló que la propia Mirtha habría pedido regresar al sanatorio luego de sentir ansiedad: “Sintió ansiedad y fue ella misma quien pidió la internación. Se siente más tranquila estando hospitalizada y atendida”.

En ese sentido, Lobo agregó: “Tiene un cuadro delicado pero está en equilibrio”, y señaló que la conductora no necesitó asistencia mecánica para respirar.

En medio de la preocupación por su salud, Juana Viale fue vista ingresando al Sanatorio Mater Dei para acompañar a su abuela. La actriz y conductora, sin embargo, evitó realizar declaraciones ante la prensa.

Por el momento, la conductora continuará internada mientras los médicos siguen de cerca su evolución y completan los estudios previstos. Si bien presentó una leve mejoría y pudo descansar durante la noche, su estado seguirá siendo monitoreado de manera permanente durante las próximas horas.