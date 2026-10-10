¿Mirtha Legrand estará esta noche en su programa? Qué pasará con la conducción de la histórica mesaza
Tras varias semanas alejada de la televisión por motivos de salud, la diva genera expectativa entre sus seguidores de cara a una nueva emisión de su programa.
La expectativa por el regreso de Mirtha Legrand a la televisión continúa creciendo luego de las semanas que permaneció internada. Aunque la histórica conductora ya recibió el alta médica y se encuentra en su casa, muchos de sus seguidores se preguntan si este sábado 10 de octubre volverá a ocupar su tradicional lugar al frente de La noche de Mirtha.
La pantalla de El Trece tendrá una nueva emisión del ciclo a partir de las 21:30, pero quienes esperaban volver a ver a la Chiqui deberán aguardar un poco más. Juana Viale será nuevamente la encargada de conducir el programa, mientras su abuela continúa con el proceso de recuperación tras su internación.
De esta manera, la nieta de la diva volverá a ponerse al frente de la tradicional mesaza, una responsabilidad que ya asumió en diferentes oportunidades y que le permitió desarrollar su propio estilo dentro del histórico formato televisivo.
La decisión de mantener a Juana en la conducción permitirá que Mirtha continúe recuperándose en su hogar, sin apresurar su regreso a la actividad. Por el momento, no se informó una fecha concreta para su vuelta a la pantalla.
Mientras tanto, la producción prepara una nueva noche con invitados del espectáculo, la actuación y el periodismo, que compartirán una cena atravesada por conversaciones sobre sus proyectos, experiencias personales y temas de actualidad.
Quiénes serán los invitados de Juana Viale este sábado 10 de octubre
La nueva emisión de La noche de Mirtha contará con cuatro personalidades que llegarán a la mesa para compartir diferentes momentos de sus vidas y carreras.
Una de las invitadas será Florencia Raggi, quien se encuentra preparando el estreno de su primer unipersonal, Oxitocina (Inés y los perros), previsto para el próximo 17 de octubre. La obra, escrita y dirigida por Dennis Smith, propone una comedia incómoda que explora la maternidad desde una mirada particular.
También estará presente Carlos Santamaría, reconocido actor con una extensa trayectoria en la televisión argentina, quien podrá repasar algunos de los momentos más destacados de su carrera y compartir sus experiencias dentro del mundo de la ficción.
Por su parte, Martín Souto aportará su mirada como periodista deportivo y hablará sobre su presente profesional, que incluye su participación en Es mi sueño, además de su recorrido por los medios de comunicación.
La lista se completa con Victorio D'Alessandro, actor que formó parte de diferentes producciones televisivas y que se sumará a la conversación con sus compañeros de mesa.
Así, Juana Viale volverá a ocupar el lugar de Mirtha Legrand este sábado, mientras la histórica conductora continúa recuperándose y sus seguidores esperan novedades sobre su regreso definitivo a la televisión.
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