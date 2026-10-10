¿Mirtha Legrand estará esta noche en su programa? Qué pasará con la conducción de la histórica mesaza

Quiénes serán los invitados de Juana Viale este sábado 10 de octubre

La nueva emisión de La noche de Mirtha contará con cuatro personalidades que llegarán a la mesa para compartir diferentes momentos de sus vidas y carreras.

Una de las invitadas será Florencia Raggi, quien se encuentra preparando el estreno de su primer unipersonal, Oxitocina (Inés y los perros), previsto para el próximo 17 de octubre. La obra, escrita y dirigida por Dennis Smith, propone una comedia incómoda que explora la maternidad desde una mirada particular.

También estará presente Carlos Santamaría, reconocido actor con una extensa trayectoria en la televisión argentina, quien podrá repasar algunos de los momentos más destacados de su carrera y compartir sus experiencias dentro del mundo de la ficción.

Por su parte, Martín Souto aportará su mirada como periodista deportivo y hablará sobre su presente profesional, que incluye su participación en Es mi sueño, además de su recorrido por los medios de comunicación.

La lista se completa con Victorio D'Alessandro, actor que formó parte de diferentes producciones televisivas y que se sumará a la conversación con sus compañeros de mesa.

Así, Juana Viale volverá a ocupar el lugar de Mirtha Legrand este sábado, mientras la histórica conductora continúa recuperándose y sus seguidores esperan novedades sobre su regreso definitivo a la televisión.