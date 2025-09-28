Mirtha Legrand expresó su profunda tristeza por el triple femicidio de Florencio Varela: "Un horror"
El triple crimen que se cometió en la Provincia de Buenos Aires conmovió al país y la conductora fue una de las más afectadas. Conocé qué dijo.
El brutal triple femicidio de tres jóvenes en Florencio Varela ha generado una conmoción nacional, y figuras públicas como Mirtha Legrand expresaron su profunda angustia ante la brutalidad del crimen. En su programa, La Noche de Mirtha, la conductora abordó el tema con sus invitados.
La diva de la televisión se mostró indignada al mencionar el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Los detalles del caso, que incluyen la mutilación de una de las víctimas, generaron una reacción de repudio en la mesa. “La forma.... Es un horror... cortarle el abdomen a una de ellas... Una cosa espantosa que hayamos vivido y que la policía no esté al tanto, que no sepa, que no los individualice”, manifestó Mirtha Legrand.
En la mesa, la periodista Liliana Caruso señaló aspectos que deberían haber llamado la atención de las autoridades. "Una chica de 15 años en la calle trabajando te tiene que llamar la atención a pesar de que ella usaba dicen un documento de 20. Son extorsionadas, apretadas en la calle, hay que investigar para arriba", observó Caruso. A esto, la conductora sentenció que la raíz de estos problemas se encuentra en la pobreza. "Eso lo genera la pobreza", afirmó Chiquita.
El crimen de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) conmocionó al país después de que sus cuerpos fueran encontrados descuartizados en una casa en Florencio Varela. Las jóvenes habían sido trasladadas desde Ciudad Evita hasta la vivienda donde fueron asesinadas.
Actualmente, hay seis detenidos en la causa, y la justicia busca intensamente al principal sospechoso, Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”. Este hombre, de 20 años y nacido en Perú, es considerado "extremadamente sanguinario" por los investigadores, quienes creen que fue el autor intelectual del crimen y que planificó la trampa de la falsa fiesta, incluso con la intención de transmitir el asesinato en vivo. Los cuatro primeros detenidos fueron imputados por homicidio agravado y se encuentran con prisión preventiva.
El pasado sábado se llevó a cabo una multitudinaria manifestación que se extendió desde Plaza de Mayo hasta el Congreso para exigir justicia por las víctimas. Los familiares de las jóvenes pidieron que “se haga justicia y atrapen a los verdaderos responsables”.
En medio de la marcha, el periodista y cronista Robertito Funes Ugarte fue agredido con insultos y empujones. El cronista hizo un duro descargo tras lo sucedido, lamentando que la violencia se infiltrara en la manifestación. Funes Ugarte expresó su indignación: “Es lamentable que esto suceda en un momento tan difícil donde no hay que perder el foco: tres mujeres, tres niñas, fueron asesinadas brutalmente. Vinimos a cubrir la marcha solamente y otra vez la violencia se infiltró y los violentos, los de siempre, que nunca faltan, arruinaron esta marcha que empezó de manera pacífica y terminó con un enfrentamiento innecesario”.
