Mirtha Legrand expresó su profunda tristeza por el triple femicidio de Florencio Varela: "Un horror"

Actualmente, hay seis detenidos en la causa, y la justicia busca intensamente al principal sospechoso, Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”. Este hombre, de 20 años y nacido en Perú, es considerado "extremadamente sanguinario" por los investigadores, quienes creen que fue el autor intelectual del crimen y que planificó la trampa de la falsa fiesta, incluso con la intención de transmitir el asesinato en vivo. Los cuatro primeros detenidos fueron imputados por homicidio agravado y se encuentran con prisión preventiva.

El pasado sábado se llevó a cabo una multitudinaria manifestación que se extendió desde Plaza de Mayo hasta el Congreso para exigir justicia por las víctimas. Los familiares de las jóvenes pidieron que “se haga justicia y atrapen a los verdaderos responsables”.

En medio de la marcha, el periodista y cronista Robertito Funes Ugarte fue agredido con insultos y empujones. El cronista hizo un duro descargo tras lo sucedido, lamentando que la violencia se infiltrara en la manifestación. Funes Ugarte expresó su indignación: “Es lamentable que esto suceda en un momento tan difícil donde no hay que perder el foco: tres mujeres, tres niñas, fueron asesinadas brutalmente. Vinimos a cubrir la marcha solamente y otra vez la violencia se infiltró y los violentos, los de siempre, que nunca faltan, arruinaron esta marcha que empezó de manera pacífica y terminó con un enfrentamiento innecesario”.