Nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand: cómo evoluciona en el Sanatorio Mater Dei
El Sanatorio Mater Dei emitió un nuevo informe sobre la salud de Mirtha Legrand. La diva se encuentra en habitación común y avanza con su rehabilitación.
El Sanatorio Mater Dei difundió este lunes 5 de octubre un nuevo comunicado oficial firmado por su director médico, el doctor Enrique Echagüe, para dar precisiones sobre el estado de salud de Mirtha Legrand. La diva de los almuerzos, de 99 años de edad, permanece internada por una neumopatía.
Cómo sigue la evolución y el tratamiento de Mirtha Legrand
De acuerdo con el documento emitido por la institución médica, la conductora continúa mostrando signos positivos en su cuadro general:
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- Evolución clínica: el parte confirmó que la presentadora "sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico, en una habitación común".
- Recuperación física: el informe médico destacó además que la diva "continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica".
- Agradecimiento familiar: desde la entidad sanitaria señalaron que, junto a la familia de la conductora, agradecen "todo el cariño trasmitido" por el público y los seguidores.
Finalmente, las autoridades del centro de salud anticiparon que, de no mediar cambios en su evolución, el próximo parte médico se dará a conocer este miércoles.
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