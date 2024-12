Mirtha Legrand fue a ver a Los Palmeras y el video es viral

La presencia de la diva no fue una sorpresa para quienes conocen su fanatismo por la banda santafesina liderada por Rubén Cacho Deicas y Marcos Camino.

La presencia de la conductora causó mucha emoción en el público, que no dudó en ovacionarla y aplaudirla por ir a presenciar ese momento.

#Viral | MIRTHA LEGRAND DISFRUTÓ DE LOS PALMERAS EN EL GRAN REX



La conductora oriunda de #VillaCañas brilló en una noche de pura cumbia junto a la emblemática banda de santafesina, celebrando sus 52 años de carrera.



La diva de los almuerzos se llevó todas las miradas del… — RTS Medios (@RTSmedios) December 10, 2024

Fátima Florez le respondió Mirtha Legrand sobre Javier Milei: "¿Es fogoso el Presidente?, ¿cómo se conocieron?"

La separación entre Javier Milei y Fátima Florez todavía causa bastante intriga entre los seguidores de la humorista y, por supuesto, del mandatario también. Lo cierto es que, durante su campaña presidencial e, incluso, en el momento de su asunción, ambos parecían estar muy enamorados. Sin embargo, de un momento para el otro, anunciaron su separación y, ahora, él se encuentra en pareja con Yuyito González, mientras que ella aparentemente continúa soltera.

No obstante, recientemente Fátima Florez visitó el programa de Mirtha Legrand junto a Georgina Barbarossa, Marcelo Polino, Donato de Santis y el doctor Roberto Debbag y ahí habló de todo. En un instante de la emisión, la conductora se centró en lo que fuera la relación de la actriz que estaba sentada a su lado con el actual presidente de la Nación. Y, claro, sin ningún tapujo, ella le respondió algunas cuestiones tanto públicas como muy íntimas.

Sin ningún tipo de problema, la comediante aseguró que sigue imitando a su exnovio en sus shows, luego de brillar en Las Vegas con un espectáculo adaptado para el público internacional. No obstante, ahondó en sus sentimientos con respecto a la separación: "En una ruptura no vas a estar descorchando un champán. Estuve muy enamorada, a mí se me nota mucho. Viví ese momento que la pasé muy bien y cuando llegó esta situación lo atravesé como pude. Es una historia muy fuerte".

Pero, después fue mucho más a fondo. Esto es porque, durante su conversación, Mirtha le preguntó si Javier Milei era muy fogoso. En ese sentido y con mucha entereza, Fátima respondió: "Lo que pasa es que yo soy muy fogosa. Lo mío es un fuego constante, entonces arrastra a todo".

Luego de esto, contó cómo se conoció con el Presidente y hasta cuándo fue su primer encuentro en el hogar de ella. Por si esto fuera poco, también aseguró que cuando se separó de Norberto Marcos no fue solamente Milei quién le escribió, sino también otros "políticos, futbolistas, actores".