Mirtha Legrand habló sobre la obra que le dedicó José María Muscari: "Me hizo llorar"

La conductora destacó la calidad de la puesta en escena y no escatimó elogios hacia su creador: “Es un espectáculo precioso, que ahora va a presentarse en el Regina. Están todos los grandes momentos, vale la pena lo que ha hecho Muscari. No me molesta en absoluto, muestra tanto mis virtudes como mis defectos a lo largo de toda mi vida”.

En una entrevista reciente, Mirtha Legrand reflexionó sobre su trayectoria: “Nunca imaginé durar tanto en la televisión. Empecé con algo simple: almorzar y charlar. Y mirá hasta dónde llegamos”, afirmó.

"Mientras me sienta bien y el público me acompañe, voy a seguir. Esta es mi vida. Soy una agradecida de la vida, de la gente, de mi público. Ellos me dieron todo”, aclaró.

De qué se trata y quién protagoniza "Mirtha, el mito"

En la obra creada por José María Muscari, la conductora es interpretada por un gran elenco compuesto por: Vanesa Butera, Julia Calvo, Victoria Carreras, Vera Frod, Andrea Ghidone, Natalia Lobo, Tiki Lovera, Belén Pasqualini, Anita Pauls, María Rojí, Dedé Romano, Heidy Viciedo, Romi Fos, Delfina García Escudero y Josefina Oriozabala.

Cada una de ellas representa a la diva en distintas etapas de su vida, desde sus comienzos en Villa Cañás, provincia de Santa Fe, hasta su consolidación como un ícono del espectáculo argentino y se puede ver en el Palacio Libertad, ex Centro Cultural Kirchner.

“Le he dedicado mi vida a esta profesión. El público siempre me ha distinguido con su cariño. Nunca he tenido nada desagradable, ni un gesto. Todo el mundo me abraza, me besa y soy la mujer más feliz del mundo. Me hubiera gustado que mi familia esté aquí esta noche. ¡Son difíciles, eh! ¡Qué barbaridad! Ustedes son mi familia", expresó Mirtha Legrando, cuando asistió al estreno.