Mirtha Legrand habló de la posibilidad de tener su propia serie y fue contundente con su postura

Más allá de su negativa, la conductora continúa siendo una de las figuras más importantes de la televisión argentina y su extensa trayectoria incluye décadas frente a las cámaras. Por eso, una eventual producción sobre su vida podría despertar gran interés, aunque por ahora la propia Mirtha se mostró firme en su decisión de no llevar su historia a la ficción.

Con su habitual estilo frontal, Legrand volvió a dejar clara su postura y cerró, por el momento, cualquier posibilidad de llevar su vida a la pantalla grande o chica.