Mirtha Legrand habló de la posibilidad de tener su propia serie y fue contundente con su postura
La conductora fue consultada por la producción sobre la vida de Moria Casán y reveló si estaría dispuesta a llevar su extensa trayectoria a la pantalla.
Mirtha Legrand se refirió a la repercusión que generó la serie biográfica de Moria Casán y dejó en claro cuál es su postura frente a este tipo de producciones. La histórica conductora fue abordada por la prensa durante una gala solidaria en el Teatro Colón y respondió sin vueltas ante la posibilidad de protagonizar su propia biopic.
Consultada sobre la serie de Moria, Mirtha aseguró que le hablaron muy bien de la producción, aunque reconoció que todavía no tuvo la oportunidad de verla. Sin embargo, cuando le preguntaron si aceptaría que su vida fuera llevada a una serie o película, su respuesta fue contundente.
La contundente respuesta de Mirtha Legrand
“No, no”, respondió Mirtha Legrand cuando le consultaron si estaría dispuesta a tener una producción basada en su vida. De esta manera, la conductora dejó en claro que, al menos por ahora, no tiene intenciones de autorizar una ficción sobre su extensa trayectoria.
La respuesta de Mirtha se da en un momento en el que las biopics sobre grandes figuras del espectáculo argentino ganaron protagonismo. En ese contexto, la conductora eligió mantener su historia personal al margen de este tipo de proyectos.
Durante el encuentro con la prensa, además, Mirtha reconoció que no había llamado a Moria Casán para saludarla por su cumpleaños número 80. La diva admitió que se le había pasado la fecha, aunque aprovechó la ocasión para enviarle públicamente su cariño.
Más allá de su negativa, la conductora continúa siendo una de las figuras más importantes de la televisión argentina y su extensa trayectoria incluye décadas frente a las cámaras. Por eso, una eventual producción sobre su vida podría despertar gran interés, aunque por ahora la propia Mirtha se mostró firme en su decisión de no llevar su historia a la ficción.
Con su habitual estilo frontal, Legrand volvió a dejar clara su postura y cerró, por el momento, cualquier posibilidad de llevar su vida a la pantalla grande o chica.
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