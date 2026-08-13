Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

De esta manera, Mirtha volverá a reunir en su mesa a personalidades de distintos ámbitos, en una emisión que combinará entretenimiento, actualidad y las clásicas conversaciones que caracterizan al ciclo.

View this post on Instagram

Los invitados de Juana Viale para este domingo 16 de agosto

La propuesta continuará el domingo 16 de agosto a las 13:45, cuando Juana Viale reciba a sus invitados para una nueva edición de Almorzando con Juana.

La mesa estará integrada por cinco figuras vinculadas a diferentes disciplinas. Entre ellas se encuentra Jazmín Stuart, actriz, directora y dramaturga, quien llegará al programa para hablar sobre su presente profesional y sus nuevos proyectos.

También será de la partida César Bordón, reconocido actor argentino, mientras que la danza y la televisión estarán representadas por Silvina Escudero, bailarina y conductora.

La música tendrá su lugar con Agustín Bernasconi, cantante y actor, y el grupo de invitados se completará con Enzo Aguilar, panelista y figura televisiva.

De esta manera, Mirtha Legrand y Juana Viale ya tienen todo preparado para un nuevo fin de semana de mesazas en eltrece. Con ocho invitados en total, los programas prometen recorrer distintas historias y temas vinculados al espectáculo, la actualidad, la música y la televisión.