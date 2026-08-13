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Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Espectáculos

Mirtha Legrand y Juana Viale ya tienen todo listo para sus programas del fin de semana, con invitados destacados y charlas que darán qué hablar.

Mirtha Legrand y Juana Viale

Mirtha Legrand y Juana Viale

El fin de semana llega con nuevas emisiones de los clásicos programas de eltrece y, como es habitual, Mirtha Legrand y Juana Viale volverán a ponerse al frente de sus tradicionales mesazas para recibir a distintas figuras del espectáculo, el periodismo, la música y la televisión.

Con propuestas diferentes, ambas conductoras ya tienen confirmados a los invitados que las acompañarán durante el sábado y el domingo. Entre ellos habrá reconocidas figuras de la actuación, artistas vinculados a la música y periodistas que abordarán distintos temas de actualidad.

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand para este sábado 15 de agosto

Mirtha Legrand en

Mirtha Legrand en "La Noche de Mirtha".

Este sábado 15 de agosto a las 21:30, será el turno de La Noche de Mirtha. En esta nueva emisión, La Chiqui volverá a compartir su tradicional cena con cuatro invitados que llegarán al programa con sus historias, experiencias y diferentes miradas sobre la actualidad.

Una de las figuras que se sentará a la mesa será la actriz española Blanca Oteyza, quien cuenta con una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión. También estará presente Romina Gaetani, actriz y cantante argentina, que será parte de la charla junto a la conductora.

El periodismo deportivo tendrá su representante con Gastón Edul, quien ganó gran popularidad por su trabajo y su cobertura de la Selección Argentina. La mesa se completará con Camila Dolabjian, periodista y comunicadora vinculada a la actualidad.

De esta manera, Mirtha volverá a reunir en su mesa a personalidades de distintos ámbitos, en una emisión que combinará entretenimiento, actualidad y las clásicas conversaciones que caracterizan al ciclo.

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Los invitados de Juana Viale para este domingo 16 de agosto

La propuesta continuará el domingo 16 de agosto a las 13:45, cuando Juana Viale reciba a sus invitados para una nueva edición de Almorzando con Juana.

La mesa estará integrada por cinco figuras vinculadas a diferentes disciplinas. Entre ellas se encuentra Jazmín Stuart, actriz, directora y dramaturga, quien llegará al programa para hablar sobre su presente profesional y sus nuevos proyectos.

También será de la partida César Bordón, reconocido actor argentino, mientras que la danza y la televisión estarán representadas por Silvina Escudero, bailarina y conductora.

La música tendrá su lugar con Agustín Bernasconi, cantante y actor, y el grupo de invitados se completará con Enzo Aguilar, panelista y figura televisiva.

De esta manera, Mirtha Legrand y Juana Viale ya tienen todo preparado para un nuevo fin de semana de mesazas en eltrece. Con ocho invitados en total, los programas prometen recorrer distintas historias y temas vinculados al espectáculo, la actualidad, la música y la televisión.

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