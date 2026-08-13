Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana
Mirtha Legrand y Juana Viale ya tienen todo listo para sus programas del fin de semana, con invitados destacados y charlas que darán qué hablar.
El fin de semana llega con nuevas emisiones de los clásicos programas de eltrece y, como es habitual, Mirtha Legrand y Juana Viale volverán a ponerse al frente de sus tradicionales mesazas para recibir a distintas figuras del espectáculo, el periodismo, la música y la televisión.
Con propuestas diferentes, ambas conductoras ya tienen confirmados a los invitados que las acompañarán durante el sábado y el domingo. Entre ellos habrá reconocidas figuras de la actuación, artistas vinculados a la música y periodistas que abordarán distintos temas de actualidad.
Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand para este sábado 15 de agosto
Este sábado 15 de agosto a las 21:30, será el turno de La Noche de Mirtha. En esta nueva emisión, La Chiqui volverá a compartir su tradicional cena con cuatro invitados que llegarán al programa con sus historias, experiencias y diferentes miradas sobre la actualidad.
Una de las figuras que se sentará a la mesa será la actriz española Blanca Oteyza, quien cuenta con una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión. También estará presente Romina Gaetani, actriz y cantante argentina, que será parte de la charla junto a la conductora.
El periodismo deportivo tendrá su representante con Gastón Edul, quien ganó gran popularidad por su trabajo y su cobertura de la Selección Argentina. La mesa se completará con Camila Dolabjian, periodista y comunicadora vinculada a la actualidad.
De esta manera, Mirtha volverá a reunir en su mesa a personalidades de distintos ámbitos, en una emisión que combinará entretenimiento, actualidad y las clásicas conversaciones que caracterizan al ciclo.
Los invitados de Juana Viale para este domingo 16 de agosto
La propuesta continuará el domingo 16 de agosto a las 13:45, cuando Juana Viale reciba a sus invitados para una nueva edición de Almorzando con Juana.
La mesa estará integrada por cinco figuras vinculadas a diferentes disciplinas. Entre ellas se encuentra Jazmín Stuart, actriz, directora y dramaturga, quien llegará al programa para hablar sobre su presente profesional y sus nuevos proyectos.
También será de la partida César Bordón, reconocido actor argentino, mientras que la danza y la televisión estarán representadas por Silvina Escudero, bailarina y conductora.
La música tendrá su lugar con Agustín Bernasconi, cantante y actor, y el grupo de invitados se completará con Enzo Aguilar, panelista y figura televisiva.
De esta manera, Mirtha Legrand y Juana Viale ya tienen todo preparado para un nuevo fin de semana de mesazas en eltrece. Con ocho invitados en total, los programas prometen recorrer distintas historias y temas vinculados al espectáculo, la actualidad, la música y la televisión.
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