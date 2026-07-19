Mirtha Legrand reaccionó a los memes de la victoria de Argentina ante Inglaterra
La Chiqui mostró en su programa un compilado de memes hechos tras la victoria de la Scaloneta en la final y se emocionó con el ingenio de la gente.
En los últimos partidos de Argentina en el Mundial 2026, si hay alguien que se volvió protagonista, más allá de la Scaloneta y los distintos jugadores, fue Mirtha Legrand. La conductora fue blanco de diferentes memes en la red social X primero ante Suiza, luego ante Egipto por su pelea con Tutankamón en la cual salió vencedora tras un sufrimiento y victoria agónica.
Y ahora, como si faltar algo, le tocó una victoria contra Inglaterra por el partido entre ambos países por la semifinal. En esta ocasión, la Chiqui protagonizó una batalla creada con IA con la fallecida Reina Isabel, incluso también con el Rey Carlos III.
Así, generando una ola de interacciones entre los internautas, Mirtha Legrand volvió a ser la protagonista de la victoria de la Scaloneta en semifinal en un partido con un trasfondo histórico importante. De hecho, la propia conductora se hizo eco de estos detalles y, durante una entrevista en TN, dijo: "Me hacen gracia, me divierten", afirmó. "Me hace gracia todo lo que generó este campeonato, y nos ha unido bastante a los argentinos", expresó.
Tal es así que, de la misma manera que reaccionó con los memes ante Egipto, volvió a pasar un compilado en su programa, "La noche de Mirtha" donde se mostró divertida con el ingenio del público. "A ver los memes", pidió antes de pasar un compilado con todas las repercusiones que tuvo el partido más importante, hasta el momento, de la Scaloneta.
Luego, una vez finalizado el video no solo le mandó un beso al público, sino que además aceptó los halagos de sus invitados, como Flavio Mendoza quien le dijo "sos nuestra Reina". En esa misma línea y mostrándose divertida, Mirtha dijo: "Bueno bueno, muchas gracias. Hasta ahora nos ha salido muy bien, en buena hora".
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