Mirtha Legrand reaccionó a los memes de la victoria de Argentina ante Inglaterra

Así, generando una ola de interacciones entre los internautas, Mirtha Legrand volvió a ser la protagonista de la victoria de la Scaloneta en semifinal en un partido con un trasfondo histórico importante. De hecho, la propia conductora se hizo eco de estos detalles y, durante una entrevista en TN, dijo: "Me hacen gracia, me divierten", afirmó. "Me hace gracia todo lo que generó este campeonato, y nos ha unido bastante a los argentinos", expresó.