¿Mirtha Legrand vuelve a actuar en cine con Campanella?

Por eso, hablando de las producciones nacionales y del presente del cine, en especial con el mandato de Javier Milei y sus recortes en la cultura, Mirtha le dijo a Juan José Campanella que si hubiera seguido en el cine, le hubiera gustado trabajar con él. Tal es así que, fascinado con la propuesta, el filmaker respondió: "Y a mí me hubiera encantado". En especial, claro, porque Campanella hizo "El cuento de las comadrejas", un remake de un film de José Martínez Suárez, el hermano de Mirtha.

Embed - "Si siguiera en el cine me gustaría trabajar con vos" La inesperada confesión de Mirtha a Campanella

“¿Querés que te diga? ¡Yo soy buena actriz!”, afirmó Mirtha, que filmó alrededor de 37 películas entre 1940 y 1976. “Yo hice comedia, hice drama, hice un poquito de todo”, agregó la conductora, orgullosa de su legendaria carrera. Por eso, Gabriel Levinas, quien estaba sentado al lado de Juan José, le preguntó a la conductora: "¿Te animas a actuar si te llama?".

“No, no. Ahora no. Ya está”, dijo La Chiqui, en concordancia con el retiro que ha venido sosteniendo desde hace algún tiempo más allá de que Campanella dio el visto bueno a la propuesta. “En la Academia de cine, en la que ya no estoy como miembro, el próximo proyecto es restaurar Los martes orquídeas”, en clara alusión a la segunda película de Mirtha, que data de 1941.