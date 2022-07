Con Jorge Rial, Carlos Rottemberg dijo que el regreso de Mirtha Legrand a la TV es "una necesidad"

Conocedor de las complicaciones del radiopasillo, el productor teatral afirmó que "va a costar" que él "rompa algo de la confidencialidad y pueda decir lo poco que sé y lo mucho que no sé", pero confirmó que Mirtha Legrand estará presente este martes en la apertura de la nueva temporada del Teatro Liceo.

"Les aseguro que yo no hablé con Mirtha. Esto que ustedes dicen que dijo al aire... ojalá sea así y ojalá Nacho Viale lo confirme en nombre de la abuela", agregó.

"Mirtha Legrand dicta cátedra sobre este medio, no se olviden que fue la que en 1998, en 'Yo amo a la TV', dijo 'por un punto de rating se mata a la madre'. Por supuesto estamos hablando de alguien que vivió este medio como nadie. Cuando celebremos los 150 años del Liceo le voy a decir que por fin encuentro algo para celebrar anterior a ella", bromeó Rottemberg, quien fue señalado como artífice del acercamiento entre la diva de los almuerzos y Adrián Suar.

La negociación con Suar podría significar el regreso de Legrand a la pantalla de El Trece, pero antes de que alguien firme algo la conductora empezó a preparar el terreno, de a una salida social por vez.

Así fue como el fin de semana pasado deslizó en su círculo íntimo durante una comida en privado que está pronta a regresar a la televisión tras dos años de exilio impuesto únicamente por la pandemia de coronavirus.

"Si pensamos que tiene 81 años de carrera, no de edad, de carrera, ¿cómo no va a saber? Está totalmente entera, lúcida, con estas ganas... El otro día alguien le preguntó por su despedida y ella contestó: 'Yo nunca pensé en despedirme, ¿por qué me habla de eso?'. Y lo dijo ahora. Es una muy buena declarante", alertó Rottemberg por su parte.

Para la pregunta de si el contexto del país es el correcto o no para el regreso de las preguntas y comentarios de Mirtha Legrand, Rottemberg tiene una sola respuesta:

"Hay una cosa que hay que reconocerle a este tipo de figuras tan emblemáticas, como es Mirtha Legrand, y es que odiada o querida, lo que nunca puede ser es indiferente. No es personalidad indiferente en este país", señaló.