Cumbio maneja las redes de famosos: por qué los regaña

Ante esa consulta, la joven respondió: “Es una constante negociación entre lo que ellos quieren decir, lo que las marcas le piden a través de acuerdos, y lo que yo considero que es lo mejor para sus redes. Y ahí se negocia, porque por ahí hay un montón de cosas que ellos suben y que a mí no me gustan, no me parece el mejor contenido, pero son sus redes y los tiene que representar también”.

En este sentido, Georgina Barbarossa le preguntó si "los reta" y cómo negocia las cosas que no le gustan a ella, a lo que manifestó: “A veces sí. Cuando se mandan a subir cosas, de repente se ve todo pixelado, ahí si los tengo que retar”.

Durante un largo tiempo, Cumbio manejó las redes sociales de Mirtha Legrand y contó cómo eran las charlas con la diva de la televisión argentina. “En ese momento no sabes lo que eran las conversaciones por WhatsApp. No me olvido más la vez que le conté que en 'Volver' iban a pasar una de sus películas y ella me contestó con una foto de su mano y el control remoto y la frase: ‘cómo lo pongo’. No me olvido más. Igual, cuando recién empezó WhatsApp, nadie estaba tan pilla como ella… la memoria que tiene. Yo le mandaba una foto y me decía de que año era, que estaba haciendo…una memoria”.