Mirtha Legrand expresó su angustia por la desaparición de Loan Danilo Peña: qué dijo

En este sentido, la conductora preguntó de forma retórica: "¿Llorará? ¿Pedirá por sus padres?", al mismo tiempo que consideró "un horror" lo que está sucediendo. En adición a eso, Alfredo Leuco aportó que "la madre de Loan dice que el niño está vivo porque alguien de ese entorno lo entregó", aunque advirtió que "pasan las horas y es peligroso" que no se sepa nada del menor.

Seguidamente, el periodista de La Nación+ sostuvo que "vender un chico es una cosa monstruosa", dada la versión más fuerte por estas horas que indica que Loan fue destinado a una red de trata de personas.

Finalmente, Mirtha destacó "el gran despligue" policial para encontrar al nene correntino, mientras que señaló que "no podía dejar de mencionar esto que está pasando".

Se viralizó un supuesto audio del gobernador de Corrientes y las redes estallaron

En medio de la desesperada búsqueda de Loan Danilo Peña, el menor de cinco años desaparecido hace nueve días en Corrientes, trascendió en las últimas horas un duro audio que generó revuelo e indignación en redes sociales.

Los usuarios adjudicaron ese audio a palabras del gobernador correntino Gustavo Valdés, provocando múltiples reacciones negativas en diferentes plataformas donde se viralizó, dado el carácter del hecho que sensibiliza a la sociedad argentina.

Sin embargo, y ante la difusión y debate generado en las redes, desde la gobernación de Corrientes se aseguró que se trata de un audio generado con programas de inteligencia artificial (IA), imitando el tono de voz del mandatario provincial.

Antes de que el audio se hiciera público, el gobernador Valdés había declarado con relación a la desaparición de Loan que “no descartamos ninguna de las pistas. Pusimos todos los medios y no vamos a dudar en seguir aportando todo lo posible para saber qué pasó".

“Lo vamos a seguir buscando, jamás lo vamos a dar por muerto", subrayó el mandatario que se puso a disposición de la familia y todos los recursos de la provincia para avanzar con la investigación y los operativos de búsqueda.

Por el contrario, en el audio que se viralizó puede escucharse: “Imaginate si se levanta ese pueblo de mierda… No me interesa si él aparece o no, lo que me importa es que esto no salte, ¿entendés? Dejá de joder y que caiga alguien. Cinco días lidiando con esto…”.

audio valdés loan.mp4