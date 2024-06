La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 22 de junio en El Trece

Es que el rating en este tiempo no está acompañando a la última diva de la televisión argentina, que, además, se transformó en la voz crítica al gobierno de Javier Milei que muchos comunicadores no se animan a dar.

La Noche de Mirtha Legrand: los invitados de este sábado

Mirtha Legrand recibirá este sábado a uno de los mejores conductores de El Trece, Leandro "El Chino" Leunis, Alfredo Leuco, María Fernanda Callejón y Noelia Marzol.

Mirtha Legrand, sorprendida con un mensaje del Papa Francisco

El sábado pasado, Mirtha Legrand fue sorprendida por Jimena Monteverde, con algo que la hizo emocionar y mucho.

“Recibimos a Jimena, que estuvo unos días en el Vaticano”, informó la Chiqui mientras la chef se acercaba a la mesa. “Mirtha, te extrañé. ¿Sabés que tengo un mensaje para vos, del Papa?”, le dijo.

“A la única persona que le habló fue a mí. Le mostré tu video, en el que le mandabas un saludo, y me dijo que te manda un beso grande. Me dijo ‘decile que la veo siempre, pero deciselo en secreto’”, agregó Jimena, sorprendiendo a la conductora de eltrece.

“¡No puedo creerlo! ¡Qué increíble!”, reaccionó la Chiqui. En ese momento, mostraron el aire una fotografía de Jimena Monteverde y el Papa Francisco tomados de la mano. “Me estuvo hablando de vos, Mirtha. Solo a mí me habló, nada más”, cerró la cocinera.

El caso de Fernando Báez Sosa y la palabra de Burlando

Mirtha Legrand abrió su 'mesaza' del sábado en una nueva emisión de sábado por la noche, donde los invitados de lujo fueron el actor Arnaldo André, el abogado Fernando Burlando, el periodista Franco Mercuriali y a la panelista de Duro de Domar por C5N, Mariana Brey.

Como es habitual, los comensales dialogaron sobre los principales temas de actualidad aunque, teniendo en cuenta la asistencia de Burlando, el letrado fue consultado sobre la entrevista que brindó Máximo Thomsen en relación al caso Fernando Báez Sosa y el reciente fallo contra Juan Darthés por el abuso sexual a Thelma Fardin.

En este sentido, el especialista en leyes indicó que "falta una apelación y un camino largo", dado que "hay dos instancias más, entre el Tribunal Superior y el Constitucional" de Brasil.

Además, señaló que -una vez trascendido el caso- él y su equipo de abogados aconsejaron a Darthés que sea enjuiciado por la Justicia de su país y no la de Nicaragua: "En Brasil iba a tener una justicia menos envenenada de las influencias, por eso le recomendamos que no vaya a Nicaragua, donde hay un dictador de presidente y las peores cárceles del mundo".

Tras ser consultado por la versión que indica que el actor aseguró que hubo relaciones sexuales con Thelma pero de forma consentida, el letrado manifestó: "Yo no sé lo que dice Juan, en el juicio hubo otras cuestiones, nunca me dijo que fue consentido, por eso no quiero hablar".

"Lo que hablan estos jueces es de un stupro (en latín, un delito sexual que ocurre cuando una persona adulta tiene relaciones sexuales con un menor de edad), lo que está lejos de ser un abuso sexual agravado", detalló Burlando.

En tanto, Mariana Brey indicó que siempre le creyó a la actriz, mientras que Arnaldo André aseguró haberse sorprendido al enterarse lo ocurrido, dado que ha compartido dos telenovelas con Darthés y nunca lo vio "en una actitud sospechosa".

Qué dijo Fernando Burlando sobre Máximo Thomsen

En torno al caso por el asesinato de Fernando Báez Sosa en mano de un grupo de rugbiers, el abogado de la familia de la víctima reflexionó: "¿De qué sirve lo que hace Thomsen si su condena es de por vida?", apuntando hacia la entrevista que el joven condenado dio al periodista Rolando Barbano.

"Están apelando, nosotros también, no estamos conformes", indicó, en relación a los tres acusados que recibieron sólo 15 años de prisión. Tras ser consultado sobre la presencia del alcohol como atenuante en el accionar del grupo de amigos, Burlando manifestó: "Seguramente alcohol hubo, no al extremo de estar sin conciencia. Hubo una amenaza clara, que negó en la nota (Thomsen). Y lo fueron a buscar, lo rodearon y lo asesinaron", sentenció.