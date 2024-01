Mirtha Legrand otra vez fue a ver el show de Fátima Florez en Mar del Plata.

La comediante se acercó a la diva para interactuar con ella, y como era de esperarse le hizo una pregunta sobre Javier Milei, su novio: "¿El presi como está?," a lo que Fátima respondió: "Llegue hoy, termino acá el domingo y me subo al auto rapidísimo por la ruta para poder aprovechar".

Mirtha Legrand Fátima Florez

"Es la segunda vez que vengo. Me encantó el espectáculo", señaló "La Chiqui" y expuso el problema que tuvo la primera vez que vio la obra: "Estaba un poquito atrás y no veía bien todo así que dije 'no, yo voy a ir otra vez a verlos'".

"Están fantásticos. Qué feliz que he estado esta noche. Y cuánto me alegra haber venido. Qué inteligente estuve en venir por segunda vez. Ahora lo vi bien. ¡Cómo cantás Fátima, que voz que tenés, qué maravilla!", elogió la diva a la pareja del presidente y la actriz le contestó: "Muchas gracias Mirtha. Bueno, me preparé mucho y trato de cuidarme. La voz es una herramienta que hay que cuidarla mucho. Es un músculo que hay que trabajarlo, que hay que ejercitarlo. Me metí de lleno en el canto a través de las imitaciones, siempre con facetas nuevas...".

