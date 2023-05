Publican primera foto de Mirtha Legrand tras la operación y denuncian que está trucada

https://twitter.com/PolitoMor/status/1655387688604774400 La primera imagen de @mirthalegrand después que la operaran para colocarme un marcapasos. Que vitalidad transmite! pic.twitter.com/64omqi7LwV — Polito Moreno (@PolitoMor) May 8, 2023

Lo que llamó la atención es una teoría que surgió en redes sociales a raíz de un comentario de Moria Casan. "Me da foto trucada, la sra no usa pantalones y no creo k ese tobillo y ese pie sean de ella", escribió la diva en Twitter.

Luego de ese comentario, una usuaria analizó la foto y dio a entender que la foto podría haber sigo trucada. "Y tiene razón, aparece en Google Lens ", escribio la cuenta.