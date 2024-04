Mirtha Legrand recordó su momento más triste durante la pandemia y casi se quiebra al aire

Embed - LA NOCHE DE MIRTHA - Programa 27/04/24 - PROGRAMA 15 - TEMPORADA 2024

"A mí la pandemia me destrozó, me hizo mucho daño. Además en la pandemia murió mi hermana, que no la pude enterrar, acompañar. Son esas cosas que quedan en tu vida y en tu corazón para toda la vida. Son cosas muy duras, muy terribles", aseguró Legrand con visible tristeza.

Ante esto, Campi sumó: "Mi padre y mi padrastro murieron en pandemia por covid". Pero por lo que reveló el humorista tras una pregunta de Julieta Poggio, él si se pudo despedir porque eran "muy poquitos pero fue tremendo".