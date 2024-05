Repusieron la polémica estatua de Mirtha Legrand en Villa Cañás

“No me gustó, yo no quiero hablar nada en contra de mi ciudad Villa Cañás y de los cañaseños porque sé que es un esfuerzo el que hicieron, pero evidentemente no es el óvalo de mi cara, no soy yo, me veo rarísima", disparó en su momento Mirtha Legrand en "Polémica en el Bar". Tal es así que, ante esto, la Municipalidad la quitó para corregirla y, ahora, tras un año, la estatua se reinstaló.