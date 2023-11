Mirtha Legrand y una pregunta inesperada a Pampita: "¿Cuánto...?"

mirtha y pampita.mp4

"¿Y no engordás?", manifestó sorprendida Legrand. Ante esto, Pampita aseguró: "Mi genética es así. Al contrario, si trabajo mucho me pongo muy flaca y tengo que comer más todavía". Luego Carolina siguió: " Voy para abajo, en lugar de ir para arriba. Pero soy así. No sé, mis huesos".

Fue en ese entonces cuando Mirtha fue mucho más allá: "¿Cuánto pesás?", le preguntó sin mediar reacción a lo que Pampita respondió, siempre muy risueña: "52 kilos". “ Es poco 52, pero pensaba menos”, acotó la diva. “Porque yo soy chiquita de tamaño”, cerró la ex pareja de Benjamín Vicuña.