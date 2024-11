Momi Giardina, Yoyi Francella y Santi Talledo desmintieron a LAM: no abandonan Luzu TV

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/pepeochoa88/status/1861249692996108729&partner=&hide_thread=false Se van a hace teatro con Yankelevich #LAM https://t.co/UEmbx9uwov — pepe ochoa (@pepeochoa88) November 26, 2024

Tal es así que, en el comienzo de la transmisión de hoy, los tres protagonistas del supuesto abandono masivo a Luzu, salieron a hablar al respecto. La primera fue Yoyi Francella quien negó completamente las acusaciones de irse a la competencia. "Chicos, obvio que no. Salió, pero obvio que no me voy a ir a ningún lado. ¿A dónde me voy a ir?", dijo la conductora quien luego se fundió en un tierno abrazo con Mica Vázquez, su compañera y con quien aprovechó la oportunidad para demostrar su buena amistad y seguir negando estos rumores.

A esto le siguieron Momi Giardina y Santi Talledo. Los compañeros de Nico Occhiato en "Nadie dice nada" comenzaron el stream haciendo un chiste sobre una despedida al mejor estilo Chavo del 8. No obstante, después de esto, Romina fue quien sin tapujos habló al respecto de lo que estaban diciendo sobre ella y su amigo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/nadiedicenada_/status/1861402625909887061&partner=&hide_thread=false Gracias por tantos momentos. Momi y Santi los vamos a extrañar pic.twitter.com/FjGNW48ueD — NADIE DICE NADA (@nadiedicenada_) November 26, 2024

"¿Por qué hablan pavadas? Para mi, yo considero esto: cuando a alguien le va bien, por lo general, la gente tiende a tirar mierda. Entonces, cuando te va muy bien, empiezan a inventar boludeces que fue lo que inventaron señores y señoras, porque yo de esta silla no me pienso mover", dijo tajante Giardina dejando en claro que nada de lo que se dice es cierto. En tanto, Santi Talledo también dejó en claro que no se va respaldando los dichos de su compañera con un fuerte aplauso.

Fede Bongiorno vs. Pepe Ochoa en X

Debido a la repercusión de las tajantes desmentidas de los conductores de LUZU Tv, Pepe Ochoa rápidamente se convirtió en tendencia por ser uno de los que aseguró que todos estaban dispuestos a abandonar a Nicolás Occhiato. Tal es así que Federico Bongiorno, su compañero, lanzó un comentario en X a modo de burla de su colega que no fue tomado bien por Ochoa y se armó un guerra en la red social del pajarito.

"A mi me llegó que Carlitos está gestionando el pase a Perros #NadieDiceNada", escribió Bongiorno haciendo referencia a Carlitos, el perro rescatado por Occhiato. En tanto, al ver esta publicación, Pepe Ochoa comentó sin tapujos: "Jajaja ¿vos me boludeas? No da". Por su parte, Federico no volvió a responder, pero entre ellos se notó la tensión.