"Si quiero volver a casa...": la confesión de Matt Damon en medio del Mundial 2026
El multipremiado actor norteamericano, casado con la salteña Luciana Barroso, se rindió ante Lionel Messi y reveló cómo se vive la Copa del Mundo.
El fervor por la Copa del Mundo cruza fronteras y cala hondo incluso en las estrellas más rutilantes de Hollywood. En las últimas horas, Matt Damon protagonizó un divertido y tierno momento mundialista durante una entrevista exclusiva con el periodista de C5N, Mariano Ojeda.
En el marco de la gira de prensa por el lanzamiento de su nueva película, "La Odisea", el actor demostró que su vínculo con nuestro país sigue más fuerte que nunca.
Apenas se sentó frente al micrófono y supo el origen del cronista, Damon no ocultó su simpatía y arrancó la nota con una sonrisa de oreja a oreja: "Como eres de Argentina, digamos '¡vamos Messi!'".
¿Estados Unidos o Argentina? Matt Damon confiesa por quién hincha
Aprovechando el clima mundialista y los cuartos de final que se disputan este fin de semana, el periodista no dudó en hacerle la pregunta del millón: ¿Por quién hincha cuando se cruzan las banderas de su patria y la de su esposa, la argentina Luciana Barroso?
La respuesta del protagonista de "La Odisea" combinó humor, honestidad y una fuerte dosis de supervivencia conyugal. "Si quiero volver a mi casa, es Argentina", bromeó entre risas el actor.
"Pero en mi casa obviamente alentamos a ambos. No se espera que Estados Unidos llegue tan lejos. Así que normalmente animamos a ambos. Y luego, mientras Estados Unidos se desvanece, nos ponemos nuestras camisetas de la Argentina", reveló sobre el tierno ritual familiar que comparte junto a sus hijas.
No es un secreto el amor que Matt Damon profesa por las costumbres criollas; en reiteradas ocasiones se lo ha visto disfrutando de mates, asados y hasta sufriendo en las tribunas de la Bombonera.
Ahora, en pleno desarrollo de la cita máxima del fútbol, el actor volvió a dejar en claro que, cuando la pelota rueda, en su hogar de Los Ángeles los corazones laten al ritmo de la Scaloneta y de Lionel Messi.
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