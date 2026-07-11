"Si quiero volver a casa...": la confesión de Matt Damon en medio del Mundial 2026

"Pero en mi casa obviamente alentamos a ambos. No se espera que Estados Unidos llegue tan lejos. Así que normalmente animamos a ambos. Y luego, mientras Estados Unidos se desvanece, nos ponemos nuestras camisetas de la Argentina", reveló sobre el tierno ritual familiar que comparte junto a sus hijas.

No es un secreto el amor que Matt Damon profesa por las costumbres criollas; en reiteradas ocasiones se lo ha visto disfrutando de mates, asados y hasta sufriendo en las tribunas de la Bombonera.

Ahora, en pleno desarrollo de la cita máxima del fútbol, el actor volvió a dejar en claro que, cuando la pelota rueda, en su hogar de Los Ángeles los corazones laten al ritmo de la Scaloneta y de Lionel Messi.