Nueva polémica con Horacio Pagani por dichos machistas sobre las mujeres en el fútbol: "¿Qué carajo decís?"

La panelista intentó aclarar su postura y marcar que muchas mujeres no solo disfrutan del deporte, sino que también lo analizan y trabajan en él. Sin embargo, Pagani se mantuvo firme: “Claro, pero tienen que entenderlo, no gustarle”.

Las declaraciones volvieron a ubicar al histórico periodista en el centro de las críticas, ya que no es la primera vez que expresa opiniones controvertidas sobre la participación femenina en el fútbol.