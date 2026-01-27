Nueva polémica con Horacio Pagani por dichos machistas sobre las mujeres en el fútbol: "¿Qué carajo decís?"
En otro momento de exaltación en vivo, el veterano periodista volvió a quedar en el centro de la escena tras cuestionar el rol femenino en el deporte.
Horacio Pagani volvió a generar un fuerte rechazo en redes y en el ambiente mediático luego de protagonizar un tenso cruce al aire de Bendita, donde realizó declaraciones consideradas machistas sobre la presencia de mujeres en el fútbol. El debate se dio a partir del reciente debut de Morena Beltrán como comentarista en la Liga Profesional, un paso destacado en su carrera dentro del periodismo deportivo.
El encargado de poner el tema sobre la mesa fue Federico “Negro” Bulos, quien compartió transmisión con Beltrán durante el partido. Al referirse a su desempeño, no escatimó elogios: “Acompañé a More, querida compañera, que debutó comentando y me tocó relatar. Te digo, talento, personalidad y juventud… es Mastantuono del periodismo deportivo argentino”.
La reacción de Pagani no tardó en llegar y fue tajante. “¿La juventud qué mérito es? ¿Qué carajo decís?”, lanzó, visiblemente molesto. Bulos, lejos de retroceder, defendió su punto de vista y profundizó: “Tengo un pibe de la misma edad y veo la evolución de los chicos. Con esa edad, la madurez que maneja, es muy importante. Es muy destacable lo que ha hecho Morena en este tiempo”.
La discusión escaló cuando Estefi Berardi intervino con una reflexión sobre la falta de mujeres en ciertos roles dentro del fútbol televisado: “Estaría bueno ver más relatoras mujeres en ese rol, porque es un ambiente de mucho varón. ¿Qué pasa?”. Esa frase encendió aún más a Pagani, que respondió con ironía: “Que sea todo el público mujeres así está todo lindo. Llenen los estadios de mujeres y barrabravas de mujeres”.
Ante la insistencia de Berardi, "No, todos no. Estoy diciendo que estaría bueno ver más mujeres en esos roles que hay mucho masculino”, Pagani redobló la apuesta con una declaración que desató la polémica: “El fútbol es masculino, esencialmente. Hay una historia de 200 años de fútbol masculino. Entonces, que no se metan las mujeres que no juegan al fútbol. El feminismo está todo bien, somos todos iguales, pero al fútbol déjenlo jugar a los tipos. ¡Las arqueras no llegan al travesaño!”.
La panelista intentó aclarar su postura y marcar que muchas mujeres no solo disfrutan del deporte, sino que también lo analizan y trabajan en él. Sin embargo, Pagani se mantuvo firme: “Claro, pero tienen que entenderlo, no gustarle”.
Las declaraciones volvieron a ubicar al histórico periodista en el centro de las críticas, ya que no es la primera vez que expresa opiniones controvertidas sobre la participación femenina en el fútbol.
