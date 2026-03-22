Tini Stoessel habló de embarazo durante su show: ¿cómo reaccionaron los fans?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PopCultureBad/status/2035547840471048514&partner=&hide_thread=false tini en el estadio kempes el día de hoy

“no estoy embarazada por ahora“ pic.twitter.com/EO4y83kjno — Bad (@PopCultureBad) March 22, 2026

La frase no tardó en volverse viral y desatar un sinfín de interpretaciones. Aunque la artista desmintió los rumores actuales, el uso del término “por ahora” fue interpretado por muchos como un guiño hacia sus planes a futuro con De Paul. Este comentario, cargado de espontaneidad, dejó entrever que la posibilidad de la maternidad no es un tema ajeno a los proyectos de vida que la pareja está construyendo, consolidando la imagen de una relación que atraviesa su mejor momento a pesar de las recientes turbulencias mediáticas que involucran a otras figuras del ambiente como Emilia Mernes.