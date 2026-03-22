Tini Stoessel habló de embarazo durante su show: ¿cómo reaccionaron los fans?
Durante su último show en Córdoba, la cantante sorprendió a los fanáticos hablando sobre la maternidad y sembró expectativas sobre un posible embarazo.
El paso de la gira Futttura por la provincia de Córdoba no fue un evento más en la carrera de Tini Stoessel. El Estadio Mario Alberto Kempes fue el epicentro de un fin de semana cargado de matices, donde la música, los invitados estelares y las celebraciones personales se fusionaron en dos funciones de alta intensidad. Sin embargo, más allá del despliegue escénico, una frase espontánea de la artista durante su segunda presentación encendió las alarmas y generó un inmediato revuelo mediático.
La cantante sopló las velitas de nueva increíble torta en su cumpleaños número 29 arriba del escenario, rodeada del afecto de sus seguidores y con la presencia destacada de su pareja, Rodrigo De Paul. El futbolista fue el encargado de aparecer con la torta de cumpleaños, llevándose una de las ovaciones más grandes de la noche. Pero el momento que verdaderamente dejó al público en shock ocurrió cuando Tini, al referirse a una pequeña incomodidad con su vestuario, decidió hacer una aclaración que nadie esperaba.
Con la frontalidad que la caracteriza, la intérprete de la "Triple T" se dirigió a la multitud para explicar que, si debía ausentarse unos instantes del escenario, se debía a un ajuste técnico de sus prendas y no a otros motivos. “Si en un momento me voy es porque estoy con una situación... aclaro que no estoy embarazada, por ahora”, disparó sin filtros.
La frase no tardó en volverse viral y desatar un sinfín de interpretaciones. Aunque la artista desmintió los rumores actuales, el uso del término “por ahora” fue interpretado por muchos como un guiño hacia sus planes a futuro con De Paul. Este comentario, cargado de espontaneidad, dejó entrever que la posibilidad de la maternidad no es un tema ajeno a los proyectos de vida que la pareja está construyendo, consolidando la imagen de una relación que atraviesa su mejor momento a pesar de las recientes turbulencias mediáticas que involucran a otras figuras del ambiente como Emilia Mernes.
Más allá de las especulaciones personales, el show fue una verdadera vitrina del pop y el género urbano actual. Tini no estuvo sola en esta celebración; contó con la participación de figuras de renombre como Tiago PZK, Khea y Ulises Bueno, quienes aportaron diversidad rítmica a la jornada. Especial mención merece la presencia de Ángela Torres, con quien compartió versiones de “Si tú te vas” y “Favorita”, reafirmando los lazos dentro de la industria.
La primera función estuvo marcada por la épica de una lluvia persistente, mientras que la segunda se transformó en una fiesta íntima y festiva de cumpleaños. Horas antes del gran cierre, Tini ya había manifestado su profunda emoción a través de sus redes sociales, agradeciendo el apoyo incondicional de su equipo y de sus fans. En definitiva, su paso por Córdoba no solo ratificó el éxito de su nuevo tour, sino que dejó una puerta abierta a una nueva etapa personal que sus seguidores ya empiezan a imaginar con entusiasmo.
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