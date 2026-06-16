Moria Casán fulminó a Andrea del Boca por su estadía en Gran Hermano: "Lo más decadente que vi"
Al aire de "Se Picó", el programa que conduce Gastón Trezeguet, Moria fue lapidaria con la reconocida actriz y aseguró "no creerle el personaje".
Conocida por tener una "lengua karateka", Moria Casán no dudó al calificar la participación de Andrea del Boca en Gran Hermano. Al aire de "Se picó" (Mix TV), la diva fue consultada por la reconocida actriz y lanzó una frase lapidaria: "Es la mayor decadencia que vi en mi vida", apuntó tajante la One.
Al argumentar su comentario, dijo: "Me sorprende su dejadez física, su desadez de aspecto. Vos que vos podés estar con la cara lavada, vos podés estar sin make-up, vos podés estar como se te cante estar, porque ahí son cien días, pero no puedo creer que se ponga como... no sé si es un personaje como para parecer más natural, que yo no me lo creo. Me sorprende que se ponga un coso de plástico en la cabeza", criticó.
Tras ser consultada sobre si ese gesto de la actriz podría ser para empatizar con el público, la One sentenció: "No, no le creo el personaje de relajada. No es para empatizar con la señora del batón y del plástico y del escudero. Eso no existe más, mi amor. Las doñas rosas están ahora trabajando en la calle con uñas postizas y pestañas postizas".
Andrea del Boca acusó a Solange Abraham de querer pegarle en la casa de Gran Hermano
La tensión en Gran Hermano: Generación Dorada volvió a escalar a niveles extremos y tuvo como protagonistas a Andrea del Boca y Solange Abraham, dos de las participantes que mantienen una de las rivalidades más marcadas de esta edición. En medio de una nueva discusión, la actriz lanzó una fuerte acusación contra su compañera y aseguró que sintió una actitud intimidante durante el enfrentamiento.
Todo ocurrió mientras ambas intercambiaban reproches en una acalorada pelea que rápidamente subió de tono. En ese contexto, Andrea manifestó su malestar por distintas situaciones vividas durante la convivencia y apuntó directamente contra Solange.
"Jugaron con la salud", expresó la actriz al recordar algunos de los momentos más difíciles que atravesó dentro de la casa. En la misma línea, mencionó los problemas de presión arterial que sufrió durante el reality y cuestionó el comportamiento de algunos de sus compañeros.
El momento más tenso llegó cuando Del Boca interpretó que Solange avanzaba sobre ella de manera desafiante en plena discusión. Fue entonces cuando lanzó la acusación que sorprendió a los presentes y que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los seguidores del programa.
La pelea no hizo más que profundizar una enemistad que viene creciendo desde hace meses. A fines de marzo, ambas ya habían protagonizado un durísimo enfrentamiento que incluyó gritos, insultos y ataques personales. En aquella ocasión, Andrea cuestionó con dureza a Solange y defendió su extensa trayectoria artística frente a las críticas recibidas.
Desde entonces, la convivencia entre las dos participantes quedó prácticamente rota y cada nuevo cruce parece sumar un capítulo más a una historia de conflictos que mantiene en vilo a los fanáticos del reality.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario