Gran Hermano: Andrea del Boca acusó a Solange Abraham de querer pegarle

La tensión en Gran Hermano: Generación Dorada volvió a escalar a niveles extremos y tuvo como protagonistas a Andrea del Boca y Solange Abraham, dos de las participantes que mantienen una de las rivalidades más marcadas de esta edición. En medio de una nueva discusión, la actriz lanzó una fuerte acusación contra su compañera y aseguró que sintió una actitud intimidante durante el enfrentamiento.