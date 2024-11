Moria Casán liquidó a Griselda Siciliani con una desopilante comparación: "Ella es..."

En este sentido, la panelista de Intrusos reveló: "Tengo una fuente que me dice que Lamothe estaba casado cuando pasó lo de Griselda. Se separó por ella". Por supuesto, este dato deja a Siciliani doblemente en el ojo de la tormenta, mientras ella simplemente asegura que le afecta que hablen mal.

Tras esto, Moria Casán -que se mantiene siempre activa en las redes sociales- respondió al tuit del medio que divulgó la noticia, lanzando una desopilante comparación: "Jaaa, es la China veterana, licuame la banana", escribió, dejando una suerte de versito y comparando a la actriz con Eugenia 'China' Suárez, quien en reiteradas oportunidades se vio, también, inmersa en escándalos por haber sido la tercera en discordia de varias parejas mediáticas.

reaccion moria al lío siciliani.png

Flor Vigna apuntó contra Griselda Siciliani: "Debería dejar de meterse en parejas"

En una entrevista para Intrusos, Flor Vigna no tuvo ningún tipo de filtro al referirse a Griselda Siciliani: "Creo que debería dejar de involucrarse en las relaciones ajenas. Si no le gusta que hablen de ella, que no lo haga".

"Yo ya no soy parte de ese capítulo, ahora estoy en otro lugar. La verdad es que es muy doloroso para cualquier mujer estar embarazada y enterarse de que le están enviando mensajes. Yo pasé un mal momento por la infidelidad", sostuvo.

A su vez, a modo de conclusión, agregó: “Yo creo que tendría que dejar de meterse en las parejas. Después, fuera de eso, no tengo más nada que decir. Si no le gusta, que no lo haga. Eso, simplemente que no se meta en la pareja de otros”.