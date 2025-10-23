Moria Casán prepara su desembarco en las mañanas de El Trece: quiénes serán sus panelistas

Moria Casán vuelve a tomar las riendas de la televisión y esta vez lo hará en las mañanas de El Trece. La icónica figura del espectáculo argentino encabezará un nuevo programa que promete combinar actualidad, humor y debates al mejor estilo “La One”. La producción ya está ultimando detalles y se confirmó la lista completa de panelistas que la acompañarán en esta nueva etapa.