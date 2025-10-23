Moria Casán prepara su desembarco en las mañanas de El Trece: quiénes serán sus panelistas
La diva volverá a la televisión con un ciclo matutino y se conocieron los nombres que la acompañarán en su regreso a la pantalla chica.
Moria Casán vuelve a tomar las riendas de la televisión y esta vez lo hará en las mañanas de El Trece. La icónica figura del espectáculo argentino encabezará un nuevo programa que promete combinar actualidad, humor y debates al mejor estilo “La One”. La producción ya está ultimando detalles y se confirmó la lista completa de panelistas que la acompañarán en esta nueva etapa.
Según confirmó la propia Moria, el ciclo saldrá al aire desde el lunes 10 de noviembre a las 9:00, en reemplazo de Mujeres Argentinas, el programa conducido por María Belén Ludueña. El espacio llevará por nombre “La mañana con Moria”, tal como adelantó Puro Show, y contará con una mesa diversa en la que se cruzarán el espectáculo, la información y la cocina.
La capocómica vuelve decidida a marcar tendencia y promete que su nuevo programa será una mezcla de actualidad, entretenimiento y el sello personal que la convirtió en una figura única de la televisión argentina.
Moria Casan estará en las mañanas de El Trece: los integrantes del panel
El equipo que acompañará a la conductora estará integrado por figuras conocidas del mundo del entretenimiento y el periodismo: Cinthia Fernández, María Fernanda Callejón, Mercedes Ninci, Federico Seeber, Nazareno Di Serio, Ignacio González Prieto (a cargo de policiales), Gustavo Méndez (espectáculos) y Valentina Salezzi, quien tendrá su propio segmento culinario.
Desde ForoMedios confirmaron que este miércoles se realizaron las primeras fotos promocionales del programa, lo que anticipa el lanzamiento inminente del ciclo. Además, trascendió que Moria ya tuvo sus primeros ensayos en el estudio y que está participando activamente en la producción y diseño del formato.
La llegada de Moria a la grilla matutina busca renovar el aire del canal, apostando a su carisma, su ironía y su estilo inconfundible frente a cámara. A su vez, el proyecto se enmarca dentro de una reestructuración general de El Trece, que también prepara nuevos contenidos para la tarde, como Tarde o temprano, un ciclo que conducirá Ludueña.
