Moria Casán rechazó ir a la mesa de Mirtha Legrand y atacó a Juana Viale: "Contratate un payaso"

Sin embargo, Moria Casán no formará parte de esta nueva etapa. Al ser consultada por el periodista sobre su participación, la actriz y conductora no dudó en responder: "Me invitaron, pero dije que no". Y, con su característico humor, añadió: "Porque estoy a dieta y no tengo ganas de compartir".

La diva aclaró que no existe ninguna tensión con Mirtha, pero dejó claro que los horarios de grabación del programa no le atraen: “Graban a las 11 de la mañana, a esa hora no tengo hambre, ni ganas de escuchar huevadas. Ya he ido muchas veces a lo de la Legrand, ¿qué vamos a hacer? Siempre lo mismo, no”.

moria sobre mirtha juana.mp4

En cuanto a la invitación de Juana Viale, Moria fue tajante: “Me invitó Juana Viale porque parece que la divierto. Pero contratate un payaso, boluda. No, mi amor”. A pesar de sus respuestas sin filtro, la "One" dejó en claro que no tiene problemas personales con la diva y su nieta, pero simplemente no está interesada en repetir experiencias pasadas.

Mientras tanto, Mirtha Legrand y Juana Viale siguen con sus planes para un exitoso regreso en Mar del Plata, mientras que Moria Casán mantiene su estilo: auténtica, directa y sin miedo a expresar lo que piensa.