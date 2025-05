Moria Casán se deshizo en elogios hacia Lali Espósito: "Mujer genuina"

Tras ello, la multifacética exvedette dialogó con "Patria y Familia" (Luzu TV) y no dudó en elogiar a Lali: "Le tengo una gran simpatía, me parece una mujer genuina y poca gente es genuina en el medio. Y cuando uno tiene en el ADN lo genuino es un placer", comenzó indicando.

Y reveló: "Además, todo el mundo me dice siempre... 'mirá, a vos nadie te busca reemplazo ni nada, pero si hay alguien que yo encuentro parecido a vos por la autenticidad y lo genuina y popular, se llama Lali Espósito'. Nunca me dijeron que alguien se parecía a mí, no es que se parezca, tiene una llegada popular y no tiene doble discurso, siempre me lo han dicho".

"Para mí es un placer. Cuando dijo que en '¿Quiénes son?' íbamos a hacer un video, pero ni dudé", contó animada.

Así fue la aparición de Moria en el show de Lali en Vélez

Lali Espósito invitó a Moria Casán al escenario de Vélez y juntas brillaron ante 45 mil personas que vibraron al ritmo de "¿Quiénes son?".

Haciendo uso de su experiencia en los escenarios, y ante los primeros acordes del tema, en lo alto de una escalera y con un tapado rosa apareció la figura de la icónica diva argentina, que bajó las escaleras y realizó una performance mientras la estrella pop, vestida de traje le cantaba el tema que le dedicó, y que se puede encontrar editado en el disco Lali.

Tras brillar en el escenario y en medio de una ovación, Moria tomó el micrófono, agradeció la invitación y con su tono característico manifestó: “Por primera vez en la vida, me cuelgo de alguien”.

“Mi abuelita decía que en el único lugar donde éxito va antes de trabajo es en el diccionario. Y esto es éxito porque hay trabajo, constancia, disciplina, dedicación y muchos años transcurridos”, expresó abrazada a Lali.

Y agregó: “Esto no es casual. Esta mujer tiene un ángel desmedido, es una gran trabajadora a la cual admiro muchísimo”.